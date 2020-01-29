Глава Минцифры предлагает предоставить силовикам онлайн-доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил, чтобы к 2024 году все сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, получили доступ к данным граждан в режиме онлайн. Об этом, как сообщают «Ведомости», министр рассказал на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

По закону проводить оперативно-розыскную деятельность могут сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни и внешней разведки Минобороны. В настоящее время ко многим типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда.

Среди других предложений Максута Шадаева — цифровизация госуслуг и способы идентификаций граждан. Министр считает, что главная их цель — снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. По его мнению, этот показатель не должен превышать трех часов в год. Господин Шадаев также предлагает к 2024 году обеспечить доступ граждан ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы.

Министр связи считает, что через четыре года 50% совершеннолетних граждан должны быть зарегистрированы в единой системе онлайн-идентификации с биометрией, а 100% персональных данных гражданина из госсистем должны быть доступны ему в личном кабинете на портале госуслуг, сказано в презентации.

Напомним, цифровизация документов предусмотрена федеральным проектом «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика». В 2020 году правительство запустит пилотный проект по внедрению работодателями электронного оборота трудовых документов. 42 компании, заявившие об участии в эксперименте, с согласия работников смогут отказаться от бумаги при заключении трудовых договоров, оформлении приказов о командировках и прочих кадровых документов. Этот проект дополнит ранее принятое решение о введении электронных трудовых книжек, а в перспективе станет частью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», с помощью которого россияне, в частности, смогут заключать трудовые договоры, искать работу и становиться на учет в центрах занятости.

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