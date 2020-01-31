Защищать калужского блогера Ивана Любшина будут адвокаты РосКомСвободы

Во второй половине декабря прошлого года к Роскомсвободе обратился Виктор Любшин — отец калужского блогера Ивана Любшина, которого в середине октября текущего года похитили и избили предположительно сотрудники ФСБ, после чего доставили в Следственный комитет. Блогер подозревается в публичном оправдании терроризма за комментарий к новости о теракте в приёмной архангельского ФСБ с участием 17-летнего студента Михаила Жлобицкого.

Адвокат Любшина по факту брутального задержания и избиения оставил жалобу дежурному прокурору, а также начальнику СК по Калужской области.

В ходе ознакомления с двумя томами следствия относительно комментария Ивана в Сети, было обнаружено несколько странностей. Одна из них — в деле отсутствует протокол доставки в СК. «Получается, Иван чудесным образом материализовался в кабинете следователя Лаврова, где и был задержан», — иронизируют Любшины. И вот недавно стало известно, что блогеру отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

СК отказался возбудить дело о пытках жителя Калуги, обвиняемого в оправдании терроризма.В октябре 2019 года сотрудники… Опубликовано Мемориал. Поддержка политзэков Среда, 29 января 2020 г.

Удивительным также представляется ещё и тот факт, что блогера тогда задержали недалеко от его дома около восьми утра, а в документах указано, что он доставлен к следователю в 12.00.

«Город у нас небольшой, — уточняет Иван, — да и Следком находится от нашего дома не так далеко. Это ж что получается, меня доставляли аж четыре часа?»

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Виктор Любшин и организация «Зона права» предоставили в наше распоряжение, а также передали интернет-изданию «Медуза».

В постановлении, в частности, говорится, что врачи скорой помощи и судмедэксперты зафиксировали у Любшина многочисленные гематомы, которые «образовались от воздействия твердых тупых предметов или при ударе о них». Однако, следует из документа, повреждения могли быть получены «в период от 1 до 3 суток». Сотрудникам ИВС, указывает следователь, Любшин сказал, что получил повреждения в быту, а врачам скорой помощи — что его избили при задержании.

В документе также сказано, что сотрудники ФСБ Дмитрий Волков, Максим Смирнов и Артем Боровков категорически отрицают применение силы к Любшину. Кроме того, указал следователь, следует учитывать, что Любшин «склонен к совершению преступлений», «предвзято негативно относится к представителям государственной власти, а потому имеет причины для оговора сотрудников правоохранительных органов».

В действиях сотрудников ФСБ состава преступления не выявлено, говорится в постановлении. Заводить уголовное дело на самого Любшина из-за ложного доноса следователь не стал, указав, что «факт его доставления в следственный отдел сотрудниками ФСБ нашел подтверждение».

Оперативники, по словам Виктора Любшина, коллективно дали оправдательные слаженные показания, на основании которых Следком решил, что доказательств превышения полномочий нет.

В материалах Следкома также говорится, что слова Любшина «о применении к нему физического насилия опровергаются пояснениями Боровкова А.С., Волкова Д.С., Смирнова М.О. и сообщением из Управления, согласно которым в тот день Волков в доставлении Любшина в Следственный отдел участия не принимал». Телесные же повреждения, согласно документу, были получены Любшиным в течение 1-3 суток, хотя, по мнению Ивана, судмедэксперты должны достаточно точно знать, в какое время были нанесены побои.

Естественно, «спускать на тормозах» ситуацию с похищением и избиением Любшины не собираются, как не намерены отказываться от возможности оправдать Ивана в деле «об оправдании терроризма». Сейчас всеми этими делами приходится заняться разным адвокатским группам.

Недавно к делу о комментарии к новости Михаиле Жлобицком подключились адвокаты РосКомСвободы, и в данный момент они входят в курс дела. Вот что говорит наш ведущий юрист Саркис Дарбинян:

«История, произошедшая с Любшиным, ярко демонстрирует тот подход силовиков, который сегодня сложился в отношении пользователей социальных сетей за выражение мнения онлайн. Сначала его обвинили в оправдании терроризма, за которое ему светит до 7 лет лишения свободы, а затем, когда он отказался признавать вину, его жестоко избили сотрудники калужского УФСБ, которые и расследовали его дело. Покрывая явно преступные действия ФСБшников, следственный комитет отказал в возбуждении дела против сотрудников управления, мотивируя это тем, что Любшин, являясь закоренелым преступником, имеет склонность к оговору силовиков. Ну а многочисленные синяки, гематомы и ссадины, полученные в дни задержания, мол, имеют непонятную для следствия природу. При этом, предварительное расследование по инкриминируемой ему сегодня ст. 205.2 УК РФ на сегодня окончено. Обвинительное заключение направлено в прокуратуру и ждёт его утверждения. В ближайшее время материалы дела должны будут направлены в московский военный суд для начала судебного следствия. Мы вступились в защиту Ивана на этой стадии и будем добиваться для Любшина оправдательного приговора и восстановления справедливости по факту бесчеловечного отношения и пыток в отношении него».

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Любшины в разговоре с РосКомСвободой заверили, что они готовы добиваться правды по всем связанным с преследованием Ивана вопросам, а также удивлены, сколько «странностей» постоянно возникает в его деле, словно речь идёт не о посте в социальной сети, а сверхсекретной спецоперации.

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