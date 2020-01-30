ЕСПЧ коммуницировал жалобу «ловца покемонов» Соколовского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу блогера Руслана Соколовского, который в 2017 году был осужден по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») за видео об РПЦ и ловле покемонов в храме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

«Прежде всего мы жаловались на незаконное и необоснованное заключение под стражу, когда Руслан несколько месяцев провел в СИЗО. Также мы оспариваем и домашний арест», — говорит адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков, пояснив также, что он и его подзащитный считают эти обе меры пресечения необоснованными и чрезмерными.

Еще в жалобе говорится о том, что заявитель считает необоснованным вмешательство государства в сферу выражения «личного мнения гражданина», и, по словам Бушмакова:

«В действиях Соколовского нет состава преступления, какими бы спорными они ни были».

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Также он добавил, что жалоба в ЕСПЧ была подана еще в начале 2017 года, но к рассмотрению принята только сейчас.

По мнению правового аналитика «Агоры» Дамира Гайнутдинова, готовившего жалобу в ЕСПЧ, ее коммуникация «немного опоздала», но решение ЕСПЧ будет «принципиально важным не только для Руслана Соколовского». «Попытки обвинить кого-то в оскорблении чувств верующих периодически возникают — вспомним недавний случай с комиком Александром Долгополовым и его шутками про христианство. Очевидно, что российские власти до сих пор не смогли найти баланс между правом на свободу слова и правом исповедовать религию. Поэтому постановление ЕСПЧ по делу Соколовского, возможно, повлияет на то, как в дальнейшем российские суды будут относиться к подобным делам», — говорит Гайнутдинов.

В 2016 году видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал ролик, в котором он ловил покемонов в игре «Pokemon Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. После этого следователи изучили остальные видео на канале Соколовского и нашли в них признаки экстремизма. Летом 2017 года блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы условно по статьям 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Позже Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет и 3 месяцев.

UPD. Росфинмониторинг удалил Соколовского из списка экстремистов и террористов.

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