Видео с жёсткой критикой казаков на московских митингах признано экстремистским

Советский районный суд города Тулы в ноябре прошлого года признал экстремистским материалом видеозапись «КАЗАКИ-ВРАГИ РОССИИ», размещенную в интернете на десяти сайтах, включая YouTube. Заседание проходило с участием истца — старшего помощника прокурора Тульской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты Маланичева А.С., а также представителя Уполномоченного по правам человека в Тульской области Дагаевой Т.М.

В решении суда почему-то утверждается, что «лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими не установлено», хотя автор видео свою личность явно не скрывал.

Представители прокуратуры и Роскомнадзора поддержали исковые требования, а омбудсмен Дагаева пояснила, что «Уполномоченным по правам человека в Тульской области Лариной Т.В. по настоящему административному делу дано заключение, согласно которого информация, содержащаяся в изученных материалах (текстах) видеозаписи «КАЗАКИ-ВРАГИ РОССИИ» содержит высказывания с признаками унижения человеческого достоинства казаков, нарушают права, свободы, законные интересы человека и гражданина неопределенного круга лиц».

В ролике мужчина, который, судя по всему, является и автором видео, рассказывает о казаках, которые участвовали в разгоне одного из московских митингов. Используя ненормативную лексику, он в очень жёсткой форме критикует их действия, правда, несколько раз оговариваясь, что «ни к чему не призывает».

В середине января уже текущего года видеозапись была внесена Минюстом в список экстремистских материалов за номером 5005, и в данный момент записи на всех перечисленных в судебном решении ресурсах, включая YouTube, удалены.

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