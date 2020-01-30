30.01.2020

Avast закрывает свою дочернюю фирму, которая продавала данные клиентов рекламодателям

Об этом заявил исполнительный директор компании Ондрей Влчек в своем блоге, извинившись за подорванное доверие

 

После скандала с продажей пользовательских данных и обрушившейся на компанию критики, исполнительный директор Avast Ондрей Влчек (Ondrej Vlcek) написал в блоге компании, что дочерняя фирма Jumpshot будет закрыта и Avast сконцентрируется на конфиденциальности и защите пользователей.
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Ондрей Влчек, CEO Avast:


«Как исполнительный директор Avast, я чувствую личную ответственность и хотел бы извиниться перед всеми заинтересованными сторонами. Защита людей — главный приоритет Avast и должна быть включена во все, что мы делаем в нашем бизнесе, и в наши продукты. Иное недопустимо.

По этим причинам я — вместе с советом директоров — решил прекратить сбор данных компанией Jumpshot и свернуть деятельность этой компании немедленно».

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В развернутом комментарии глава Avast пишет о том, что Jumpshot создали в 2015 году, думая, что анализируя большие данные смогут обеспечить лучшую безопасность клиентов. Влчек добавляет, что Avast и Jumpshot соблюдали законодательство и, в частности Общий регламент защиты данных (GDPR). Из комментария непонятно, считает ли компания справедливыми обвинения журналистов, однако данные больше собирать не будет.

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