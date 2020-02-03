Информацию о киберпреступниках Генпрокуратура соберёт на спецресурсе

Генпрокуратура, в соответствии с протоколом президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 21 ноября 2019 года, подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде (документ есть у «Ъ»). «Спецресурс — комплекс организационно-технических мер для взаимодействия с гражданами, организациями и уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационно-коммуникационных технологий»,— говорится в проекте концепции.

В документе также приводятся результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым каждый третий человек в РФ сталкивался с кибермошенничеством, а 9% и вовсе понесли ущерб от действий злоумышленников.

«Мошенническая деятельность с использованием современных социальных и кибертехнологий выступает серьезным раздражителем для широких слоев населения […] назрела необходимость обеспечить защиту граждан […] и предоставить в режиме онлайн оперативную помощь», — говорится в материалах Генпрокуратуры.

Концепция предполагает создание спецресурса в рамках Единого портала госуслуг силами созданной при Генпрокуратуре АНО (автономная некоммерческая организация), которая будет проводить сбор, хранение и систематизацию информации от граждан, сотрудничать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создавать и обновлять общедоступный черный список мошеннических ресурсов. Проект Генпрокуратуры направлен в АНО «Цифровая экономика», следует из сопроводительного письма.

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