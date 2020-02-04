Мишустин поручил чиновникам цифровизироваться

В федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, говорится в поручении премьера Михаила Мишустина. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который был направлен в Минцифры и всем другим органам исполнительной власти.

Минцифры должно разработать требования к чиновникам, которые будут отвечать за цифровизацию, и методические рекомендации. Источник в министерстве подтвердил факт получения этого поручения, работа над ним идет.

Ведомствам нужно будет либо вводить новую должность заместителя по вопросам цифровизации, либо возложить эти обязанности на одного из действующих заместителей.

Также сообщается, что кандидаты должны быть согласованы с вице-премьером, курирующим вопросы цифровой экономики. Ранее куратором национальной программы «Цифровая экономика» в правительстве Мишустина был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

P.S. Кстати, поделиться опытом цифровой трансформации госслужбы мог бы глава Ленинградской области:

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