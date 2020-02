Роскомнадзор через суд заблокировал Scryptmail и отозвал иск к Mailbox

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, требовавшего заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com. Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор решил ограничить доступ к данному сервису защищённой электронной почты за отказ предоставить данные для внесения в реестр ОРИ.

При этом иск в отношении компании Heinlein Support GmbH (владеет почтовым сервисом Mailbox.org) надзорное ведомство отозвало.

«В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом города Москвы», — говорится в сообщении.

При этом буквально несколько дней назад сервис заявил, что «Россия устанавливает интернет-цензуру, блокируя заграничные почтовые провайдеры», и угрозы о запрете на территории РФ получил в том числе и Mailbox, который готов будет отстаивать свою правоту в судебном порядке:

#Russia promotes #Censorship on Internet, by arbitrarily banning western Internet providers. @mailbox_org has been threatened with a ban, too. We will fight back with legal representation in court. #freedomofspeech #freedomofthought #email #privacy More: https://t.co/aI9whX0I2f pic.twitter.com/vRqiNWKDNf

— mailbox.org (@mailbox_org) January 30, 2020