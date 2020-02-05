Роскомнадзор через суд заблокировал Scryptmail и отозвал иск к Mailbox

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, требовавшего заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com. Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор решил ограничить доступ к данному сервису защищённой электронной почты за отказ предоставить данные для внесения в реестр ОРИ.

Суд постановил заблокировать зашифрованную почту Scryptmail в Россииhttps://t.co/BcxlzwL5tc — Meduza (@meduzaproject) February 5, 2020

При этом иск в отношении компании Heinlein Support GmbH (владеет почтовым сервисом Mailbox.org) надзорное ведомство отозвало.

«В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом города Москвы», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор отзывает иск об ограничении доступа к ресурсу Mailbox. org:https://t.co/PxuoXNT9SI pic.twitter.com/pKYlEA3BTc — ТАСС (@tass_agency) February 5, 2020

При этом буквально несколько дней назад сервис заявил, что «Россия устанавливает интернет-цензуру, блокируя заграничные почтовые провайдеры», и угрозы о запрете на территории РФ получил в том числе и Mailbox, который готов будет отстаивать свою правоту в судебном порядке:

В свою очередь, Роскомнадзор внёс Mailbox в реестр по слежке, но сделал он это с согласия сервиса или без него, пока неизвестно.

В декабре 2019 года РКН направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа на территории России к двум почтовым сервисам — scryptmail.com и mailbox.org — в связи с непредоставлением ими данных для включения в реестр организаторов распространения информации.

Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.

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