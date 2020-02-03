Роскомнадзор внёс Mailbox.org в реестр по слежке и собрался его заблокировать

Российские власти продолжают кампанию по блокировке защищённых иностранных почтовых сервисов, основываясь на их нежелании регистрироваться в реестре ОРИ.

Напомним, внесение в данный реестр обязывает его участников, согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ, делиться с силовиками данными своих пользователей, а также содержимым всей переписки. Проводя мониторинг вышеупомянутого реестра, РосКомСвобода обнаружила там платный защищённый почтовый сервис mailbox.org берлинской компании Heinlein Support GmbH:

reestr.rublacklist.net/distributor/109610

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Примечательно, что осенью разразился скандал, в котором фигурировали как данная электронная почта, так и Scryptmail. Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ отправил компаниям требования предоставить перечень документов для регистрации в реестре ОРИ. Согласно российскому законодательству, разработчики обязаны отправить всю информацию в течении 15 дней.

Силовики могли заинтересоваться Mailbox.org и Scryptmail.com из-за возможной отправки сообщений о ложных минированиях. Пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский тогда указал, что надзорное ведомство готовит обращение в суд за неисполнение требований ведомства. Он напомнил, что при невыполнении законодательных норм организатором распространения информации, ресурсам грозит блокировка (часть 2 статьи 15.4 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»).

Точно такая же ситуация, напомним, сложилась в отношении почтовых сервисов ProtonMail и StartMail. Последнюю компанию Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ, после чего та возмутилась действиями надзорного ведомства, заявив, что не давала согласия на внесение, а также заверила, что все обвинения в потакании «лжетеррористам» беспочвенны, поскольку российские силовики не предприняли ни одной попытки связаться с властями Нидерландов, в юрисдикции которой находится сервис.

Продолжая игнорировать европейское законодательство и здравый смысл, российские власти заблокировали StartMail, который в данный момент вместе с юристами РосКомСвободы готовится оспаривать блокировку в суде.

Видимо, по той же самой схеме планируется ограничить доступ к Mailbox, который вряд ли дал согласие на внесение в реестр ОРИ, особенно с учётом того, что примерно неделю назад Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы, требуя заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com.

В свою очередь, компания написала, что все эти события являются частью стремления российских властей создать централизованный, цензурируемый и контролируемый Интернет в России:

«Мы в mailbox.org считаем это вопиющей атакой против свободы слова и печати. С нашей точки зрения, Роскомнадзор пытается давить на отдельные компании, чтобы подать пример, заложить основу и подготовиться к более масштабной чистке других интернет-услуг в будущем».

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Компания также высказала подозрения в политическом давлении на Роскомнадзор с целью более строгого регулирования национального доступа в Интернет без конкретных правовых оснований. Выбор компаний, подпадающих под запрет, представляется mailbox.org произвольным — возможно, выбираются мелкие компании или не имеющие серьёзного бизнеса в России, которые не захотят ввязываться в утомительные разбирательства. Однако mailbox.org собирается активно защищать себя в суде и постарается предотвратить блокировку своих услуг в России.

Но если запрет будет введён, компания готова адаптироваться и обойти запреты в том числе с помощью Tor-Exit-Node. Впрочем, mailbox.org заранее предупреждает, что у пользователей на территории России всё же могут возникнуть трудности.

Компания отметила, что действующее российское законодательство, регулирующее интернет-услуги, включает в себя условие, согласно которому зарегистрированные российские провайдеры должны хранить все данные российских пользователей на российских серверах, доступных для правоохранителей. Компания уверила, что никогда бы не выполнила такой запрос.

Совершенно очевидно, что российские власти проводят целенаправленную кампанию по выдавливанию защищённых почтовых сервисов под эгидой борьбы с «лжеминёрами», при этом совершенно не вникая в суть их работы, правил, регулирующего их законодательства, а также совсем не пытаясь наладить отношения со своими заграничными коллегами.

В прессе время от времени появляются публикации о том, как силовики нашли очередной источник фейковых минирований, однако теперь становится очевидным — никакой конкретной работы по борьбе с этой проблемой не ведётся, всё сводится к банальным блокировкам, а значит злоумышленники могут чувствовать себя в безопасности, перебегая от сервиса к сервису.

UPD. Роскомнадзор сообщил, что сервис предоставил необходимые сведения для включения в реестр операторов распространения информации в интернете. Ранее Mailbox заявлял, что не получал от российских властей никаких уведомлений.

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