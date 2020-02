Роскомнадзор внёс Mailbox.org в реестр по слежке и собрался его заблокировать

Российские власти продолжают кампанию по блокировке защищённых иностранных почтовых сервисов, основываясь на их нежелании регистрироваться в реестре ОРИ.

Напомним, внесение в данный реестр обязывает его участников, согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ, делиться с силовиками данными своих пользователей, а также содержимым всей переписки. Проводя мониторинг вышеупомянутого реестра, РосКомСвобода обнаружила там платный защищённый почтовый сервис mailbox.org берлинской компании Heinlein Support GmbH:

Примечательно, что осенью разразился скандал, в котором фигурировали как данная электронная почта, так и Scryptmail. Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ отправил компаниям требования предоставить перечень документов для регистрации в реестре ОРИ. Согласно российскому законодательству, разработчики обязаны отправить всю информацию в течении 15 дней.

Силовики могли заинтересоваться Mailbox.org и Scryptmail.com из-за возможной отправки сообщений о ложных минированиях. Пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский тогда указал, что надзорное ведомство готовит обращение в суд за неисполнение требований ведомства. Он напомнил, что при невыполнении законодательных норм организатором распространения информации, ресурсам грозит блокировка (часть 2 статьи 15.4 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»).

Точно такая же ситуация, напомним, сложилась в отношении почтовых сервисов ProtonMail и StartMail. Последнюю компанию Роскомнадзор внёс в реестр ОРИ, после чего та возмутилась действиями надзорного ведомства, заявив, что не давала согласия на внесение, а также заверила, что все обвинения в потакании «лжетеррористам» беспочвенны, поскольку российские силовики не предприняли ни одной попытки связаться с властями Нидерландов, в юрисдикции которой находится сервис.

Продолжая игнорировать европейское законодательство и здравый смысл, российские власти заблокировали StartMail, который в данный момент вместе с юристами РосКомСвободы готовится оспаривать блокировку в суде.

Видимо, по той же самой схеме планируется ограничить доступ к Mailbox, который вряд ли дал согласие на внесение в реестр ОРИ, особенно с учётом того, что примерно неделю назад Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы, требуя заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com.

В свою очередь, компания написала, что все эти события являются частью стремления российских властей создать централизованный, цензурируемый и контролируемый Интернет в России:

Компания также высказала подозрения в политическом давлении на Роскомнадзор с целью более строгого регулирования национального доступа в Интернет без конкретных правовых оснований. Выбор компаний, подпадающих под запрет, представляется mailbox.org произвольным — возможно, выбираются мелкие компании или не имеющие серьёзного бизнеса в России, которые не захотят ввязываться в утомительные разбирательства. Однако mailbox.org собирается активно защищать себя в суде и постарается предотвратить блокировку своих услуг в России.

Но если запрет будет введён, компания готова адаптироваться и обойти запреты в том числе с помощью Tor-Exit-Node. Впрочем, mailbox.org заранее предупреждает, что у пользователей на территории России всё же могут возникнуть трудности.

Компания отметила, что действующее российское законодательство, регулирующее интернет-услуги, включает в себя условие, согласно которому зарегистрированные российские провайдеры должны хранить все данные российских пользователей на российских серверах, доступных для правоохранителей. Компания уверила, что никогда бы не выполнила такой запрос.

#Russia promotes #Censorship on Internet, by arbitrarily banning western Internet providers. @mailbox_org has been threatened with a ban, too. We will fight back with legal representation in court. #freedomofspeech #freedomofthought #email #privacy More: https://t.co/aI9whX0I2f pic.twitter.com/vRqiNWKDNf

— mailbox.org (@mailbox_org) January 30, 2020