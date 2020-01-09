StartMail: Мы внесены в реестр ОРИ без согласия и не будем выдавать данные ФСБ

В ходе мониторинга реестра ОРИ Роскомсвобода ранее обнаружила, что в него 27 декабря 2019 года был добавлен сервис шифрованной электронной почты StartMail. По закону, если сервис есть в ОРИ, он должен выдавать данные о пользователях ФСБ и их переписках в случае запроса со стороны спецслужбы.

Мы были удивлены этой «находкой», хотя в прошлом было несколько случаев — с Telegram, Tinder и Threema — когда сервисы лишь предоставляли информацию о себе, выполняя ритуал внесения в реестр, однако не сотрудничали со спецслужбой. Мы обратились за комментариями к StartMail и нам ответили, что данный почтовый сервис никак не контактировал с российскими властями и ничего не знает о внесении в реестр ОРИ и даже о самом реестре.

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«Startmail является голландской компанией, которая представляет сервис шифрованной электронной почты. Мы предлагаем свои услуги на английском и немецком языках, и наше внимание сосредоточено на этих рынках. Если вы проходите через наш платежный процесс, вы даже не можете зарегистрироваться как пользователь из России», — выдержка из ответа Роберта Бинса Роскомсвободе.

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Роберт Бинс также привёл выдержку из их политики конфиденциальности и заверил, что у сервиса нет причин нарушать свои правила:.

Работа с законными запросами властей. Хотя мы уважаем и пытаемся защитить вашу конфиденциальность так хорошо, как только можем, использование StartMail не ставит вас выше закона. Но мы также не ставим власти выше закона. ТОЛЬКО если мы получим запрос от судебных органов Нидерландов о передаче информации об одном из наших пользователей, мы попросим наших юристов проверить обоснованность запроса и определить, обязаны ли мы его удовлетворить. Мы не будем удовлетворять такие запросы, если мы не уверены в том, что запрос является правомерным, и если мы не видим, что нашим безусловным юридическим обязательством является его исполнить.

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В случае необходимости сервис готов юридически опротестовать внесение в реестр ОРИ.

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