Заблокированный в России StartMail идёт в суд

Сервис зашифрованной электронной почты StartMail заблокирован в России и будет это оспаривать через суд. Об этом сообщается на сайте сервиса.

https://t.co/P6mbhjM7cY has been blocked in Russia. We feel that there is no justification for blocking. StartMail will continue to evaluate the technical situation to see if we can restore access for our Russian users. Read our CEO's statement: https://t.co/oLvu2OKSu3

