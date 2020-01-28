Заблокированный в России StartMail идёт в суд

Сервис зашифрованной электронной почты StartMail заблокирован в России и будет это оспаривать через суд. Об этом сообщается на сайте сервиса.

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«StartMail получил сообщение о том, что ФСБ начала ограничивать доступ к сервису StartMail на территории Российской Федерации с 23 января 2020 года. Причиной является «защита российского сегмента Интернета от распространения недостоверной социально значимой информации, распространяемой под видом достоверной». В этом конкретном случае они утверждают, что тысячи ложных угроз о минировании были отправлены с учетных записей электронной почты Startmail.com».

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https://t.co/P6mbhjM7cY has been blocked in Russia. We feel that there is no justification for blocking. StartMail will continue to evaluate the technical situation to see if we can restore access for our Russian users. Read our CEO's statement: https://t.co/oLvu2OKSu3 — StartMail (@MyStartMail) January 27, 2020

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Двумя днями ранее, также говорится в пресс-релизе StartMail, они получили официальное письмо Роскомнадзора, сканы которого выложены в сообщении. Там сказано, что сервис нарушил статьи российское законодательство, а именно — ч.2 ст.10.1 федерального закона №149-ФЗ, а также постановление Правительства России от 31 июля 2014 года № 746. Иными словами, надзорное ведомство решило наказать StartMail за отказ исполнять функции организаторов распространения информации (ОРИ), в реестр которых сервис без его ведома был внесён в конце декабря прошлого года.

Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

StartMail вполне предсказуемо отказался от такой роли, заявив, что не будет сотрудничать с ФСБ.

«Для ясности: StartMail никогда не регистрировался в этом реестре и не связывался с российскими властями, а также StartMail не предоставлял никакой информации о своих пользователях российским властям. Похоже, что в настоящее время IP-адреса почтовых серверов StartMail блокируются, и веб-сайт StartMail.com больше не доступен из России», — говорится в сообщении.

Действительно, по решению российской Генпрокуратуры №27-31-2020/Ид517-20 некоторые домены и IP-адреса сервиса были внесены в реестр запрещённых сайтов.

«Мы считаем, что нет никаких оснований для нашей блокировки», — заявляет StartMail, обещая заняться оценкой технической ситуации по выяснению возможности восстановления доступа к сервису зашифрованной электронной почты для российских пользователей.

«Мы считаем, что нет никаких оснований для нашей блокировки», — заявляет StartMail, обещая заняться оценкой технической ситуации по выяснению возможности восстановления доступа к сервису зашифрованной электронной почты для российских пользователей.

«Когда дело доходит до борьбы с преступлениями, — продолжает сервис, — StartMail соблюдает законы ЕС и Нидерландов. Мы верим в высокие правовые нормы и практику правового государства Нидерланды, и мы работаем с запросами о предоставлении информации, как это чётко оговорено в нашей Политике конфиденциальности и Условиях обслуживания».

Сервис заверяет, что уважает конфиденциальность и предоставляет защиту пользователям в меру своих возможностей, но использование StartMail не должно ставиться выше закона, как и запросы властей не должны стоять выше законности. Только после получения запроса от голландских властей сервис готов предоставить необходимую информацию, но даже перед этим он попросит юристов проверить обоснованность запроса. StartMail заявляет, что не будет выполнять таких запросов, если не убедится в его юридической безупречности.

«Мы НЕ будем выполнять запросы от любых органов власти, кроме властей Нидерландов. Если мы получим запрос от какого-либо иностранного правительства, мы откажемся выполнять его, и вместо этого проинструктируем заявителя о том, как направить официальный запрос властям Нидерландов о взаимопомощи», — говорится в сообщении сервиса. Также сервис не намерен сотрудничать ни с какими «программами добровольного соблюдения», он не будет внедрять комплексных шпионских программ в свой софт, и будет стрять на соблюдении законов ЕС, защищающих право на неприкосновенность частной жизни.

Сервис будет обжаловать решение о блокировке, и представлять 18 февраля интересы StartMail в суде будут юристы РосКомСвободы.

Наш ведущий юрист Саркис Дарбинян заметил, что почти один в один повторяется история Telegram, и вместо предпринятия каких-то действительно реальных действий по вычислению и поимке злоумышленника, сообщавшего о ложных терактах, российские власти просто помещают защищённый сервис электронной почты StartMail в реестр ОРИ и далее его блокируют:

«Сценарий тот же самый. Всё то же самое — и решение Генеральной прокуратуры, и решение Таганского суда, в который Роскомнадзор направил документы по своевременному невключению сервиса в реестр ОРИ. То есть решение Генпрокуратуры будет ещё подкрепляться судебным решением. Мы вместе с нашим доверителем намерены обжаловать эти решения через суд, и конечно будем поднимать вопрос об абсолютно неэффективной работе ФСБ и Генпрокуратуры, жертвой которой стал нидерландский сервис и его российские пользователи».

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В свою очередь, StartMail подчёркивает, что создание ложных террористических угроз является незаконной деятельностью согласно законодательтству Нидерландов, и оно также противоречит Условиям обслуживания, которым запрещается использовать приложение в преступных целях. Если российские власти направят уголовное дело с надлежащими доказательствами в нидерландской Управление по оказанию правовой помощи и в службу внутренних расследований StartMail, то будет проведено всестороннее расследование в отношении рассматриваемых учётных записей. Однако российские власти даже не удосужились связаться с ними по этому вопросу.

Если в отношении определённых аккаунтов будет принято соответствующее законное судебное решение, StartMail призывает Россию пересмотреть свою позицию и следовать установленным международным законодательством праву, а также юридическим процедурам, вместо того, чтобы блокировать доступ и отказывать российским гражданам в использовании безопасной и конфиденциальной электронной почты. Компания связалась с РосКомСвободой и Центром цифровых прав, которые будут оказывать ей юридическую помощь по оспариванию внесения в реестр запрещённых сайтов, подытоживает генеральный директор StartMail Роберт Бинс.

В свою очередь, создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин провел интересный эксперимент — он зарегистрировался на российских почтовых сервисах для соответствующего мониторинга, и выяснил интересный факт:

Яндекс перестал принимать, но отправляет через какой-то резервный сервер;

Mail.Ru не принимает и не отправляет. При попытке послать письмо, через несколько секунд возвращает с якобы истекшим временем попыток послать;

Рамблер не принимает и не отправляет. Про попытке отправить письмо с StartMail на Rambler, сервера Рамблера всегда отвечают, что это «спам» и не принимают.

Один из подписчиков ему сообщил, что «силовики прямо вцепились в блокировку почты и когда он попытался сопротивляться — обещали геенну огненную, т.е. понятно, что блокировка на заметных сервисах происходит незаконно (нет в правовом поле РФ такого инструмента) по понятиям «ну вы же понимаете»».

Он считает, что нежелание обращать внимание на превышение российскими властями своих блокировочных полномочий есть ни что иное, как закапывание головы в песок, а также поделился ещё одним наблюдением:

«Интересное наблюдение. Очень часто мелькают сообщения, что хулиганы используют сервисы «защищеной» электропочты. И вот на startmail написано, что это «защищенная» электропочта. А вы знаете, что такое «защищенная электропочта»? Да, по большей части для обычного использования — маркетинг. Но портрет хулигана(ов) понятен. Во всяком случае пока».

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Между тем, лжеминирования в российских городах продолжаются, в том числе метро и суды в Москве и Петербурге. Несмотря на блокировку «взятого на карандаш» сервиса. Когда же начнут помогать в борьбе с ложным терроризмом СОРМ, «пакет Яровой» и другие средства слежки и блокировки, пока непонятно. Ждём. И идём в суд.

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