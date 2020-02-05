Администрация сайта gay.ru пожаловалась на блокировку в ЕСПЧ

Заблокированный решением №2а-524/2017 от 15.11.2017 Алтайского районного суда Хакасии сайт gay.ru подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитной группе «Агора». Ресурс существовал с 1997 года, пока на него не обратил внимание в прокурор Алтайского района республики Хакасия.

Основанием для ограничения доступа к сайту стало «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, признанной запрещенной на территории РФ».

Верховный суд Хакасии оставил постановление районной инстанции в силе. В апреле 2018 года ресурс был внесён в реестр запрещённых.

Как сказано в жалобе в ЕСПЧ (имеется в распоряжении «Медузы»), на gay.ru есть пометка 18+, как того требует российское законодательство.

При этом, как указывает заявитель, не существует «эффективного способа разграничить аудиторию интернет-ресурса по возрасту без полной идентификации личности пользователя, что было бы чрезмерным вмешательством в право на уважение частной и семейной жизни».

Таким образом, полагает администрация сайта, норма, на основании которой gay.ru заблокировали в России, «чрезмерно неопределенна и непредсказуема» в своем применении.

«Указанное законодательство имеет, по сути, дискриминационный характер <…> правовые нормы выходят за рамки того, что необходимо для защиты несовершеннолетних от непристойного поведения», — сказано в жалобе, направленной в ЕСПЧ.

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