На продажу выставлены данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец. Он предоставляет покупателям «пробник» базы, в котором содержатся около 800 записей. Каждая запись содержит ФИО клиента, его номер телефона, адрес электронной почты и паспортные данные, причём часть номеров уже неактуальная.

В массиве предоставленных злоумышленником данных есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад». Источник, близкий к Банку России сообщил РБК, что данная база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании.

Между тем, председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев подчеркнул, что ни у одной из перечисленных компаний утечек не было – данные слил кто-то извне.

«Мы знали об этом ещё до публикации, потому что, само собой, к нам обратились по этому вопросу. Все эти компании вчера перепроверили периметры информационной безопасности. Утечек у них не обнаружено. Учитывая, что затронута не одна, а несколько компаний, а клиенты микрофинансовых организаций обращаются сразу в несколько компаний, можно предположить, что источник находится вовне. Там указаны и те, кто обращался и получил займы, и те, кто обращался, но не получил займы. Это означает, что данные идут оттуда, откуда люди обращаются за займами и кредитами. Чтобы выяснить, что это за компания, мы вчера обратились в соответствующие органы», — прокомментировал ситуацию Мехтиев.

В январе текущего года стало известно об утечке базы программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона каждого. Многие из записей в ней содержали недействительные даты, например, 1 января 1753 г., а номера телефонов повторялись.

.



.

.