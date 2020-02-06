Украина может ввести субсидии для бедных абонентов на интернет и штрафы операторам за спам

На днях представители украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» и один депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» внесли в украинский парламент очередную версию проекта Закона об электронных коммуникациях. Он должен регулировать рынок интернет-доступа в стране. Редакция профильного издания AIN.UA описывает основные нововведения проекта, опираясь лишь на заключение экспертов BRDO, которые были в составе рабочей группы, но сам текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Что меняется для пользователей интернета:

Штрафы за спам. Статья 123 проекта вводит обязательное предварительное соглашение абонента получать информацию и обязательную возможность отказаться от рассылки в каждом сообщении. Штрафы за нежелательные рассылки составят от 1700 до 8500 грн. (4320 и 21600 рублей соответственно);

Внесудебное решение споров. Если абонент хочет оспорить действия мобильного оператора, ему необязательно идти в суд. Он может обратиться в НКРСИ, и те должны решить конфликт за два месяца с момента обращения (ст. 126);

Возможность покупать телеком-услуги не в «пакетах». К примеру, если абонент хочет использовать только голосовые звонки, без интернета или SMS, у него должна быть возможность купить только минуты на голос (ст. 110);

Право знать о минимальной и максимальной скорости интернета, за который платит абонент. Ст. 108 предписывает телеком-компаниям сообщать о минимальной, средней и максимальной скорости подключения. В BRDO отмечают, что проект предписывает создать онлайн-сервис для сравнения условий доступа от разных компаний;

Гарантированное право каждому на доступ к интернету (ст. 103-104). «Адресный» доступ в интернет считается универсальной услугой (т.е. такой, цены на которую регулирует государство). Универсальной услугой считается интернет-доступ, который предоставляется по фиксированному адресу (к примеру, по адресу дома, где живет абонент). В эту услугу входит возможность пользоваться интернет-поиском, интернет-банкингом, почтой, онлайн-медиа, интернет-магазинами, мессенджерами, голосовым и видеозвонкам и т.д. Бедным потебителям будут предоставляться субсидии на такой доступ, отмечают в BRDO;

Остается право получать телеком-услуги анонимно (пресловутая тема с SIM-картами по паспорту), ст. 107, п. 5. Абонент может добровольно пройти идентификацию у оператора, в том числе, с помощью MobileID и BankID;

Право отказаться от платы за услугу, которую абонент не заказывал, ст. 110.

Что меняется для телеком-компаний:

Этот проект провозглашает принцип технологической нейтральности. Т.е. применение законодательства должно как можно меньше зависеть от технологии, которая используется для телеком-услуги. Законодательство не должно поощрять или дискриминировать отдельные технологии. «В лицензиях на пользование радиочастотами не будет указана конкретная технология, их применение будет определяться только планом использования радичастотного ресурса», — поясняют в BRDO;

Обязанности участников рынка будет определять только закон, а не подзаконные акты. Нечеткие формулировки будут трактоваться в интересах компаний;

Общее использование инфраструктуры телеком-сетей для участников рынка (ст. 29);

НКРСИ будет вести онлайн-реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, т.е. операторов и провайдеров связи.

Штрафы за спам и гарантированное право на интернет: новый проект закона «о связи»: https://t.co/1NhNXbcAY9 — AIN.UA (@ain_ua) February 6, 2020

Напомним, в украинском интернет-сообществе до сих пор не утихает скандал вокруг законопроекта «О медиа» ещё одного «слуги народа» — Александра Ткаченко. Документ вводит жёсткое регулирование деятельности украинских СМИ, а также международных медиаплатформ и соцсетей. Законом вводятся новые виды запрещённой информации, а журналистская деятельность становится подконтрольна некоему сформированному властями комитету. Под жёсткий контроль подпадут даже блогеры. Многие противники законопроекта уже назвали его «слепленным по российскому образцу, и даже с опережением».

.



.

.