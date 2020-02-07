Искусственный интеллект протестируют на Москве

В Москве планируют пятилетний эксперимент, связанный с регулированием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом РБК рассказал источник, близкий к московскому правительству. Он также заявил, что проект такого закона скоро будет внесен в Госдуму. Его авторы — первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

На сайте российского парламента действительно совсем недавно был зарегистрирован законопроект №896438-7 «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О персональных данных»».

Источник РБК пояснил, что цель эксперимента — кардинально упростить условия для компаний — разработчиков искусственного интеллекта и «установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе».

В ходе эксперимента московская мэрия будет определять порядок и случаи передачи изображений собственниками городских фото- и видеокамер, а также контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента.

В пояснительной записке к документу отмечается, разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий ИИ».

Проект закона предполагает, что 1 июля 2020 года в Москве начнет действовать экспериментальный правовой режим. Участниками эксперимента могут стать компании, занятые разработкой технологий ИИ, а также товаров и услуг на основе таких технологий. Мэрия Москвы будет определять «условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта».

Авторы законопроекта заявляют, что его принятие позволит «значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений», где целесообразно его внедрение, а также выявить, «какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных» президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, «обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства».

Параллельно планируется внести поправки в закон «О персональных данных». Цель принятия законопроекта — развитие российского бизнеса и экономики, а также повышение качества жизни россиян, безопасности и обороноспособности государства.

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