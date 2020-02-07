Генпрокуратура заблокировала портал о получении на территории Украины политического убежища

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили там портал «EmigRussia», созданный для оказания помощи и консультаций желающим получить политическое убежище на территории Украины россиянам.

Портал был запущен летом 2016 года фондом «Свободная Россия» (основан в Вашингтоне в 2014 году).

Летом 2019 года сам фонд был внесён в список нежелательных организаций, и, как следствие, его сайт попал в реестр запрещённых.

Своей целью «Свободная Россия» ставит «объединение представителей российского сообщества за рубежом, поддержку продемократических сил внутри России и работу с западными экспертными сообществами». Фонд стал 16-й неправительственной организацией, включенной в список нежелательных.

Попытка оспорить внесение в список нежелательных организаций не увенчалась успехом — Тверской суд отказался удовлетворить иск фонда, который он подал против Генпрокуратуры и Минюста России, считая их решение незаконным. Оба ведомства не высказывали к фонду какие-либо претензии, а после включения его в перечень нежелательных организаций, не уведомили его об этом, указал истец.

Ранее начальник департамента организации и контроля Минюста Андрей Чумаков говорил, что в этой ситуации ведомство руководствовалось законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Возможно, связь со «Свободной Россией» и стала причиной блокировки сайта «EmigRussia». Само же надзорное ведомство комментариев относительно своего решения пока не публиковало.

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