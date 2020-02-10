Предприятие «Маяк», связанное с ядерной энергетикой, хочет знать, что пишут правозащитники и оппозиция

Федеральное государственное унитарное предприятие «Маяк», которое производит компотенты ядерного оружия, изотопы, а также занимается хранением, регенерацией и утилизацией отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, разместило на сайте госзакупок тендер на «оказание услуг по информационному и консультационному сопровождению, а именно, размещение информационных материалов в СМИ и мониторинг блогосферы и социальных сетей».

Согласно техзаданию, требуется проводить ежедневный мониторинг информации в блогосфере и социальных медиа с целью выяснения отношения аудитории интернета к атомной отрасли, к работе ФГУП «ПО «Маяк», к деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа, с обеспечением возможности проверки результатов в интерактивном режиме. Предприятие в целом интересует «формирование и поддержание позитивного отношения» к своей общественной к деятельности, в частности — «к деятельности в области использования атомной энергии в целом, с учётом требований законодательства Российской Федерации об охране государственной, служебной и коммерческой тайн путём подготовки и размещения аналитических и информационных материалов».

Обращает на себя внимание список медиа, которые интересны «Маяку» и должны мониториться. Так, в это число попали экологические порталы za-prirodu.ru и Bellona.ru, блоги губернатора Челябинской области Алексея Текслера, оппозиционера Алексея Навального, а также Надежды Кутеповой, правозащитницы, которая выступала с системной критикой политики «Росатома» и «Маяка», а несколько лет назад эмигрировала во Францию, опасаясь преследования.

Кроме того, заказчик поставил задачу по изучению публикаций института развития демократии. Отдельно прописаны телеграм-каналы: Сloset, который регулярно критикует гендиретора «Маяка», депутата ЗСО Михаила Похлебаева; «дежурный по Озерску»; Ирина Гундарева; «Озерский Навальный»; «Открытое атомное сообщество», а также блоги «Гринпис» в России, партии «Яблоко», физика Андрея Ожаровского и социальные сети.

«Маяк» стал известен на весь мир в 1957 году «благодаря» крупной аварии — из-за нарушения системы охлаждения разрушилась ёмкость с высокорадиоактивными отходами. Взрыв полностью разрушил ёмкость из нержавеющей стали, содержащую 70—80 т отходов, сорвал и отбросил в сторону на 25 м бетонную плиту перекрытия каньона — ячейки для ёмкости в заглубленном бетонном сооружении. Из хранилища в окружающую среду была выброшена смесь радионуклидов общей активностью 20 млн Кюри. Большая часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая пульпа (взвесь), активность которой составляла 2 млн Ки, была поднята на высоту 1—2 км и образовала радиоактивное облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. От радиационного облучения только в течение первых 10 дней погибли около 200 человек, общее число пострадавших оценивается в 250 тысяч человек, авария была оценена в 6 баллов по международной семибалльной шкале. Последствия этой катастрофы ощущаются на территории Челябинской и других областей до сих пор.

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