Операторы связи рассказали о сбоях во время тестирования «суверенного Рунета»

Операторы подвели итоги проведенных осенью 2019 года тестов суверенного рунета, проводимых на Урале, — ряд компаний сообщили о неполадках в работе Сети после установки фильтрационного оборудования. В частности, у двух фирм замедлялась передача трафика, а у трех произошли сбои в сетевой работе. Заблокировать Telegram во время испытаний также не удалось, отметил представитель одного из провайдеров.

Письма о результатах проверки направили в Минцифры восемь операторов, работающих на Урале, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с документами. Из них о значимых проблемах сообщили пять: «Билайн», «Дом.ru», «Транстелеком», МТС и «Ростелеком». Успешно тесты прошли у «МегаФона», Tele2 и «Екатеринбург-2000».

В частности, у «Билайна» и «Дом.ru» во время тестов заметно упала скорость передачи трафика, а у «Транстелекома», МТС и «Ростелекома» сеть прекратила работу полностью. Директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников также заявил, что заблокировать Telegram провайдеру не удалось, поскольку мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Отмечается, что представитель «ВымпелКома» в своем письме Иванову сообщал, что пилотный проект на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика, поскольку проводился в регионе с минимальным количеством абонентов, и просил продолжить испытания. Но источник РБК, близкий к организаторам эксперимента, говорит, что дальнейшее тестирование признано нецелесообразным.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о суверенном рунете — ряд поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки позволяют правительству в ряде случаев «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования» в случае «возникновения угроз стабильной работе Сети в России».

Предполагается, что операторы связи получат у Роскомнадзора оборудование, которое позволит обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование интернета на территории России», в том числе и в случае «отключения России от мировой Сети». Техника позволит фильтровать трафик при помощи DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), блокируя доступ к запрещенным в РФ сайтам.

.

.

.