Пост Водонаевой в Instagram проверят на возбуждение ненависти либо вражды

Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в отделение главка МВД по Таганскому району Москвы в связи с публикацией об абортах и демографии и начали в отношении нее проверку — в распоряжении издания Super оказалось письмо, адресованное директору 37-летней звезды с приглашением на беседу. Следователи собираются обсудить с Водонаевой ее публикацию об абортах и демографии, которую широко обсуждали в Сети, на телевидении и даже в Государственной думе.

Алену Водонаеву пригласили на беседу в полицию из-за ее поста об абортах. Ранее федеральные СМИ обсуждали ее публикацию с критикой демографической политики в России, после чего телеведущая пожаловалась на травлю https://t.co/zTTRX12Uuz — Snob (@snob_project) February 11, 2020

В конце декабря прошлого года экс-участница «Дома-2» заявила, что не стоит «рожать рабов», а лучше сделать аборт, если женщина не уверена, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и детям. На своей странице в Instagram она поддержала слова свердловской экс-чиновницы Ольги Глацких, которая говорила на встрече с молодёжью, что «государство вас не просило рожать». Телеведущая отметила, что «мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами»:

«…А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что «завтра» будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась».

.

По ее мнению, много детей либо в богатых семьях, либо у «необразованного быдла». Богачи, как считает Водонаева, рожают много детей для того, чтобы в будущем они тратили их состояние. Ко второй категории она относит тех, кто вообще не думает о будущем: «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей?».

Адвокат телеведущей Екатерина Гордон рассказала, что ничего не знает о личности заявителя. По ее мнению, это могла быть общественная организация. Гордон сообщила, что проверка в отношении Водонаевой идет по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — сказала адвокат.

Сама Водонаева сообщила, что в письме МВД присутствуют фразы, вырванные из контекста, и что она обязательно ответит на вопросы полицейских. «Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», — сказала телеведущая.

.

.

.