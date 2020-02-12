США обвинили Huawei в скрытом доступе к мобильным телефонам по всему миру

Власти страны утверждают, что китайский гигант не менее десяти лет незаконно обладает доступом к персональным данным в системах, которые он обслуживает и продает.

Американские чиновники обвинили китайскую компанию Huawei в том, что она имеет скрытый доступ к сетям мобильных телефонов, пишет ARS Technica со ссылкой на The Wall Street Journal. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что имеет доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру. Однако американские чиновники не рассказали газете, наблюдали ли они использование Huawei бэкдора лично.

Huawei can covertly access mobile networks through back doors meant for law enforcement, the U.S. tells allies in a bid to show the company poses a security threat https://t.co/9v4jlcyx51 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 11, 2020

Производители телекоммуникационного оборудования при продаже техники операторам сотовой связи обязаны оставить в ней пути (бэкдор) для доступа к сетям со стороны властей. При этом производитель не должен использовать бэкдор без ведома оператора. Процедура доступа правоохранительных органов к бэкдору регулируется в каждой стране отдельно.

США уже давно утверждают, что Huawei может тайно получать доступ к сетям через сетевое оборудование, которое она продает. Однако официальные лица США до сих пор не предоставляют такие доказательства публично.

В декабре прошлого года китайские власти подготовили ответные меры на действия администрации американского президента Дональда Трампа, который летом текущего года отказал Huawei в любых формах партнерства с американскими фирмами. До этого в мае компания была внесена в чёрный список. Основная причина — подозрения IT-гиганта из Поднебесной в шпионаже. Китай объявил о масштабном «импортозамещении» в госструктурах, приказав всем правительственным учреждениям и государственным учреждениям в течение ближайших трех лет заменить иностранное оборудование и программное обеспечение на китайское.

Huawei оспаривает последнее обвинение. В корпорации утверждают, что ни один сотрудник Huawei не может получить доступ к сети без явного разрешения оператора сети. Huawei также акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты выдвинули свои последние обвинения без каких-либо конкретных доказательств.

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