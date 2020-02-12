Проект закона о значимых интернет-ресурсах вернули депутату Горелкину на доработку

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду официально вернул депутату Антону Горелкину законопроект о значимых интернет-ресурсах.

В ноябре 2019 года Горелкин направил в комитет соответствующее письмо, в котором сослался на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Депутат также выразил готовность учесть замечания и предложения по законопроекту с целью его доработки до рассмотрения парламентариями в первом чтении.

«В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии, государства и общества — с другой», — так Горелкин тогда прокомментировал свое решение. Он также напомнил, что законопроект поддержан кабинетом министров, и при доработке обещал учесть замечания и предложения положительного правительственного отзыва.

Проект поправок в законы об информации и о персональных данных депутат Госдумы Антон Горелкин внес в июле 2019 года. К значимым интернет-ресурсам предлагалось относить сайты, страницы, информационные системы и компьютерные программы, которые позволяют собирать информацию о пользователях на территории России.

Поправки подразумевали, что основным владельцем такого ресурса может быть гражданин РФ или российское юрлицо с долей иностранного участия не больше 20% голосующих акций. (Позднее правительство в своем отзыве на законопроект рекомендовало установить ограничение на уровне менее 50% голосующих акций).

Глава думского инфокомитета Александр Хинштейн, комментируя законопроект, назвал его «действительно актуальным». Он отметил, что в целом госполитика, направленная на национализацию информационных ресурсов и СМИ, комитетом поддерживается, а дальше «все зависит от конкретных деталей».

«В законопроекте есть ряд недоработок, многие его положения не согласуются с действующим законодательством, — уточнил Хинштейн. — Например, единственным критерием признания ресурса значимым, является возможность сбора с его помощью информации о пользователях. Но это можно относить к абсолютно любому сайту и ресурсу в интернете. Нужны более объективные критерии, поэтому было принято решение вернуть законопроект, чтобы автор доработал его до вынесения на рассмотрение Госдумы в первом чтении».

Сам Антон Горелкин сообщил, что считает важным продолжить работу над законопроектом. Он напомнил, что стратегия развития информационного общества до 2030 года предусматривает обеспечение технологической независимости и безопасности российской инфраструктуры и пообещал с большим вниманием отнестись к экспертным мнениям, высказанным по законопроекту.

Горелкин планирует смягчить требования законопроекта о значимых сайтах при его доработке. Доля иностранного владения будет им пересмотрена, «хотя, например, в Японии доля иностранного участия, если мне не изменяет память, 10%, ещё жёстче, чем у нас. Но мы пойдем другим путем, у нас доля будет смягчена», — сообщил он.

В представленном ранее правительственном отзыве на законопроект содержалось предложение о повышении доли допустимого иностранного владения в значимых сайтах с 20%, как изначально предложил депутат, до 49%.

Горелкин подчеркнул, что также учтет позицию комитета по информполитике. «Сейчас я в официальном порядке запрошу все официальные отзывы, которые на мой законопроект поступили в комитет. Всё это детально проанализирую, в письменном виде представлю свою позицию комитету и с этого момента стартует месяц на доработку», — добавил он.

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