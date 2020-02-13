Импортёры и производители компьютерной техники просят снизить «налог на болванки»

Продавцы и импортеры электроники попросили чиновников снизить вдвое платежи в пользу авторов музыки и кинематографистов, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. В письме в Минэкономразвития ассоциация предлагает снизить так называемый налог на болванки с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%.

Минэкономразвития сообщили, что получили письмо.

Гуськов объяснил просьбу РАТЭК тем, что у части дистрибьюторов электроники рентабельность бизнеса не превышает 2–3%, поэтому даже 1% сбора для них критичен.

В РАТЭК также указали на проблему «двойного платежа» при поставках техники в соседние Беларусь или Казахстан (авторские общества в этих странах тоже требуют от дистрибьюторов выплатить вознаграждение, говорится в статье). Кроме того, в ассоциации отметили, что пользователи сегодня чаще слушают музыку через платные стриминговые интернет-сервисы, а не копируют на устройства.

Предложение РАТЭК будет рассмотрено рабочей группой при Минэкономразвития, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

«Налог на болванки» собирает с 2009 года аккредитованный при Минкультуры Российский союз правообладателей (РСП). Президент организации — Никита Михалков, в нее также входят, в частности, дирижер Юрий Башмет, композиторы Эдуард Артемьев, Владимир Матецкий и Даниил Крамер, актеры Сергей Маковецкий, певец Николай Расторгуев и другие.

Сергей Филиппов — заместитель директора РСП, — назвал размер сбора «весьма сбалансированным и скорее даже щадящим». По его мнению, негативного влияния на бизнес продавцов техники налог на оказывает.

В 2018 году РСП собрал за счет «налога на болванки» 4,4 миллиарда рублей. Эти деньги частично пошли на работу самого союза, а частично были направлены музыкантам и фондам поддержки культуры. Данных о сборах за 2019 год еще нет.

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