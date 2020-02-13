Суд в Курске прекратил дело о демонстрации свастики в мультфильме «Том и Джерри»

Ленинский районный суд Курска отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которая оштрафовала подростка на тысячу рублей за демонстрацию свастики в мультфильме «Том и Джерри». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Романа Лызлова.

Лызлов рассказал, что суд удовлетворил его апелляционную жалобу, из-за многочисленных нарушений отменив постановление комиссии по делам несовершеннолетних, и прекратил дело.

Ранее 17-летний житель Курска опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, содержащий кадры из мультфильма «Том и Джерри», изображения свастики, герба и мелодию гимна СССР.

При этом на фигуре кота был нарисован флаг со свастикой, а на теле мышонка изображен серп и молот. В конце играет гимн Советского союза и Джерри побеждал Тома.

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