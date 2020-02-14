Госдума углядела пропаганду наркотиков у популярных СМИ

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила некоторые зарубежные некоммерческие организации и иностранные СМИ в антинаркотической политике, следует из информации на сайте Госдумы. Речь идет о СМИ «Медуза», «Радио Свобода», Би-би-си, а также фондах «Открытое общество» (США), «Открытая Россия» (Великобритания), «Человек в беде» (Чехия), Национальном фонде в поддержку демократии (США), Международном республиканском институте (США), Национальном демократическом институте (США) и Атлантическом совете (США). Депутаты призвали побыстрее принять законопроекты по усилению ответственности за пропаганду наркотиков и внести поправки в УК об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркопреступления.

Семь НПО, а также «Би-би-си», «Радио Свобода» и «Медуза» занимаются легализацией наркопотребления С таким обвинением выступил глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.https://t.co/tpSH2mBGPp — Эхо Москвы (@EchoMskRu) February 14, 2020

Председатель комиссии Василий Пискарёв заявил, что их влияние направлено на рост числа потребителей наркотиков и формирование у детей и молодёжи терпимого отношения к этому. Он также считает, что терпимое отношение к наркотикам «представляет прямую угрозу демографическому росту нашей страны и сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества».

Полиция занялась проверкой материалов в интернете на наличие пропаганды употребления наркотиков. Об этом сообщил начальник главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрей Храпов:

«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы все проверяем, в том числе эти СМИ».

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В это же время в СМИ появилась информация, что МВД создало и полностью укомплектовало в регионах подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.

«Управление – это целый аппарат сотрудников, которые получают зарплату. От них будут требовать результатов. Точнее, не результатов, а отчетов с показателями. Но бороться с подпольными «интернет-магазинами» с наркотой очень непросто. Поэтому ждем очередную охоту на подростков в «Контактике» и лавину штрафов за слово «трава» и мемы. А тут еще Госдума торопится с увеличением штрафов за пропаганду наркотиков в сети. Они назовут это потом «системной борьбой» с распространением наркотиков», — прогнозируют в Telegram-канале «Цифровое средневековье».

«В каждом. Регионе. Подразделение. По борьбе с пропагандой. Думаю, правильно их будет называть ‘подотдел очистки’. «Уж мы их душили-душили»», — преисполнен иронией исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

Похоже, кроме МВД, мало кто относится серьёзно к словам депутата Пискарёва. Сеть прогнозируемо отреагировала со скептицизмом, видя в этом только повод для усиления цензуры:

"Медуза", Радио Свободы и ВВС проверяются на пропаганду наркотиков – МВД РФ. Можно еще переписывание истории, пропаганду нетрадиционных ценностей, оскорбление чувств и богохульство.

Вообще, главный смысл террора — в его бессмысленности. "Было б за что — вообще убил бы." — Васильев старший (@old_akela) February 13, 2020

"МВД начало проверку «Медузы», «Радио Свобода» и Би-би-си на пропаганду наркотиков. На них пожаловались депутаты Госдумы" — ну что же, вот вам последнее закручивание гаек перед полноценным превращением в Северную Корею. Я то надеялся в Китай, ну или Иран, но не свезло. — Житель Саратова (@again4saratov) February 13, 2020

Когда хочется подбросить, но некуда… МВД: материалы «Медузы», «Би-би-си» и «Радио Свобода» проверяют на пропаганду наркотиков: https://t.co/qMytVSeYkY — Constantine (@BlueBillBilly) February 13, 2020

Предлагаю проверить туалеты Госдумы на наркотики и всем депутатам сдать анализы — torry_man (@torry_man) February 13, 2020

Остаётся мало сомнений в том, что это лишь один из поводов борьбы с инакомыслием, особенно после намерения депутатов ввести административную ответственность для российских граждан, проходящих обучение за границей на курсах, организуемых неправительственными организациями, чья деятельность признана в России нежелательной.

Одной из таких, напомним, была признана чешская гуманитарная НКО «Человек в беде», чей сайт недавно попал под блокировку. Пресс-секретарь организации Томаш Урбан заявил “Ъ”, что утверждения господина Пискарева о деятельности организации в России не имеют никакого отношения к реальности.

По его словам, сотрудничество организации «Человек в беде» с российским гражданским обществом всегда ограничивалось защитой основополагающих принципов прав и свобод, прописанных в подписанных Российской Федерацией международных и внутренних документах. «В случае принятия предложенного законопроекта возможности сотрудничества, общения и обмен опытом граждан России с коллегами за границей будут значительно ограничены»,— сказал господин Урбан.

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