Розовые волосы и любовь к Nirvana — как «признак депрессивно-суицидальных настроений»

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя презентовала журналистам и местным политикам часть своего отчета за 2019 год, посвященную «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Как следует из документа, уполномоченный подготовил «срезы» по Саратову и районам «по конкретным несовершеннолетним, которые состоят в деструктивных группах в социальных сетях». Был проведен мониторинг соцсетей, который выявил, что среди подростков преобладают «депрессивные, депрессивно-околосуицидальные, депрессивно-агрессивные и околокриминальные настроения различного направления».

Наиболее «депрессивными» омбудсмен назвала Питерский и Ртищевский районы:

«Депрессивно-агрессивные и околокриминальные настроения одновременно характеризуют значительную часть молодежи группы риска».

.

По словам Загородней, такие настроения распространены в Саратове, Энгельском и Марксовском районах, причём в последнем омбудсмен обнаружила «больше всего девушек околокриминальной направленности».

В целом доклад, похоже, составлен на основе страхов перед мемами, распространяемых разного рода субкультурами. В частности, чиновников очень беспокоит количество подписок на «многочисленные пацанские, асоциальные паблики и офники (термин происходит от слова «околофутбола»)».

А вот активности юных участников «околополитических движений националистической направленности» в регионе почти не фиксировали. Впрочем, это «может означать скрытность подобных активистов», отмечается в докладе.

В отчете также указано, что в Саратове и крупных городах региона молодые люди, особенно девушки, подписываются на «маньяческие паблики». Это является «маркером серьезного психологического неблагополучия подростка».

Кроме этого омбудсвумен отметила, что наибольшей популярностью среди подростков из групп риска пользуется одна из российских музыкальных команд, которая «исполняет депрессивно-агрессивные тексты, в том числе с прямыми призывами (описаниями) убийств и сатанинскими мотивами». «Музыканты выступают в черных балаклавах, полностью закрывающих лица (возможно, это одна из причин огромной популярности аватаров с балаклавами или повязками на лицах)», — сообщается в докладе.

К маркеру значительно выраженных депрессивно-околосуицидальных настроений чиновница отнесла повышенный интерес к песням и личности лидера группы Nirvana Курта Кобейна, который покончил жизнь самоубийством. Омбудсмен считает, что

«…повышенный интерес к песням и личности лидера группы Nirvana Курта Кобейна — признак депрессивно-суицидальных настроений, уже значительно выраженных».

.

Аппарат уполномоченного также проанализировал популярность компьютерных «стрелялок» среди молодежи области. Как отмечает Загородняя, для подростков Саратовской области характерен высокий интерес к персонажам видеоигры Sally Face, Джеффу Убийце и Слендермену. Во многих районах любят «стрелялки». При этом отмечается, что «геймерство» может способствовать росту асоциальных наклонностей. «То же самое относится к увлечению аниме, в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст», — отмечается в докладе.

Наибольшее количество таких геймеров проживает в Аткарском, Аркадакском, Балашовском, Петровском, Пугачевском, Самойловском, Татищевском, Турковском и Хвалынском районах, а также в Светлом и в Шиханах. «Следует отметить, — говорится в докладе, — что «геймерство» само по себе не означает асоциальных наклонностей, но при определенных обстоятельствах чрезмерное увлечение агрессивными компьютерными играми может способствовать росту таковых».

«Дополнительным фактором риска, в особенности в сельской местности, является окрашивание волос в нетрадиционные цвета — голубой, розовый, фиолетовый», — утверждается в исследовании.

Стоит заметить, что в сентябре прошлого года культовые зарубежные поп- и рок-группы были включены в культурный норматив школьника. В список Минкульта попали Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen. В методичку вошли произведения живописи, музыки, кино, архитектуры, фольклора, литературы и театра, как отечественные, так и иностранные. Знакомство с ними призвано помочь ученику развиться в разностороннюю личность.

В министерстве пояснили, что список — это своего рода подсказка для школьников. По задумке, они сами выберут из него произведения на свой вкус. Проект уже тестируют в 11 регионах, а в октябре планировался запуск на федеральном уровне.

А клип Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit в декабре набрал миллиард просмотров на YouTube, став вторым роликом из 90-х, собравшим такое количество просмотров. Первое место осталось за композицией November Rain группы Guns N’ Roses с 1,3 млрд. На третьем месте оказался клип Cranberries на песню Zombie — 980 млн просмотров.

.



.

.