Минцифры хочет доверить Роскомнадзору ведение реестра операторов больших данных и контроль их обработки

Минцифры разработало проект закона, направленный на регулирование обработки больших данных. В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносится определение понятия «большие данные», следует из документа, опубликованного на портале общественных обсуждений.

Согласно документу, это совокупность неперсонифицированных данных, классифицирующая по групповым признакам, в том числе:

информационные и статистические сообщения;

сведения о местоположении движимых и недвижимых объектов;

количественные и качественные характеристики видов деятельности;

поведенческие аспекты движимых и недвижимых объектов.

Такие данные могут быть получены от различных владельцев данных либо из различных структурированных или неструктурированных источников данных посредством сбора с использованием технологий, методов обработки данных, технических средств, обеспечивающих объединение указанной совокупности данных, ее повторное использованием, систематическое обновление, форма представления которых не предполагает их отнесение к конкретному физическому лицу.

Операторами больших данных могут быть государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, саморегулируемая организация или иное общественное объединение, не являющееся юридическим лицом, индивидуальный предприниматель самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку больших данных, а также определяющие цели обработки больших данных, состав больших данных, подлежащих обработке, алгоритм действий (операций), совершаемых с большими данными.

Под обработкой больших данных подразумевается действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с большими данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение, а также анализ обрабатываемых больших данных.

Определять принципы и правовые основания, права и обязанности операторов больших данных, порядок и условия оборота больших данных, а также порядок контроля обработкой и оборотом больших данных будет правительство Российской Федерации.

Согласно проекту Роскомнадзор создает и ведет реестр операторов больших данных, а также осуществляет контроль за обработкой и оборотом больших данных.

В данный момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза, окончание которой намечено на 20 февраля 2020 года.

Telegram-канал «Телеком-ревью» напоминает, что ранее Минцифры разместило другое уведомление о начале работы над законопроектом, регулирующем оборот больших данных. По мнению авторов документа, «принятие законопроекта позволит унифицировать подходы к деятельности по обработке больших данных, создаст правовые условия, обеспечивающие превращение больших данных в ресурс социально-экономического развития, в важный механизм формирования информационного потенциала общества и государства при одновременном сохранении юридических гарантий прав и законных интересов всех заинтересованных лиц».

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил кабмину вместе с Госдумой обеспечить внесение изменений в законодательство для обеспечения регулирования оборота больших объёмов данных с учётом необходимости защиты прав и свобод граждан при обработке их персональных данных.

Глава государства в послании, в частности, отмечал, что скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и Россия должна «создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее».

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