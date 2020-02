Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google объявил о закрытии Google Station – проекта по обеспечению бесплатной связью Wi-Fi железнодорожных станций по всему миру. Причиной тому послужило снижение цен на мобильный интернет, что, как объяснили в компании, сделало Google Station «не такой уж необходимой». Кроме того, корпорации стало трудно найти устойчивую бизнес-модель для масштабирования программы. Причиной пересмотра планов на проект назвали и «различающиеся технические требования у разных стран и партнёров».

Пользователи были разочарованы, узнав о сворачивании данного проекта:

Bad News!! Those who were visiting Railway station for free Wifi from Google for updating apps and downloading videos as @Google has announced that they going to end Free Wifi service Google Station completely!! #RipGoogleStation #TechNews #GoogleStation #Access

Google’s initial plan was to make 10 million Nigerians, including Internet Service Providers, benefit from this project. The other states that were supposed to benefits from the project include Kaduna, Oyo, Enugu & FCT. But now, Google station is shutting down this year.

