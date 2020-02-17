Банк России протестировал блокчейн-платформу и предложил поправки в законопроект о цифровых активах

ЦБ РФ завершил в регулятивной «песочнице» тестирование блокчейн-платформы. Особенность площадки заключается в возможности выпускать гибридные токены, обеспеченные одновременно различными активами и подстраивающиеся под запросы бизнеса и потребителей.

Выпускать цифровые токены сможет любая организация. По итогам пилотирования Банк России предложил включить в федеральный закон «О цифровых финансовых активах» положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов. Они были поддержаны государственными органами и бизнесом». Речь, видимо, идёт о проекте закона №419059-7, внесённого в Госдуму группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, который планируется рассмотреть во втором чтении в текущую весеннюю сессию.

Напомним, в начале октября прошлого года вступил в силу закон «О цифровых правах», который закрепил в Гражданском кодексе РФ понятие цифрового права и отрегулировал использование смарт-контрактов. Закон также ввел понятие «цифровое право». Под ним понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которые удостоверяют права на такие объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот «цифровых прав» осуществляется только посредством внесения записей в информационную систему. Под определение «цифрового права» подпадает существующий на данный момент термин «токен».

Закон прописывает легализацию сбора и обработки массивов обезличенной информации (Big Data), а также вводит основы для признания юридической значимости смарт-контрактов.

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