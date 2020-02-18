Samsung выполнит требования о предустановке российского ПО на устройства

Южнокорейский производитель Samsung заявил о готовности исполнить требования законодательства о предустановке российского программного обеспечения. При этом в компании подчеркнули, что поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России.

Samsung уже имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как почтовый сервис Mail.ru или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов, рассказали в пресс-службе.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года. Перечень устройств, для которых наличие отечественного ПО станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство. На данный момент список пока не представлен.

Согласно концепции ФАС, на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигатор, поисковик, программа доступа к госуслугам и платежные системы. Примерно такие же программы должны быть на планшетах и компьютерах.

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