Законы об иноагентах, отечественном софте, беспилотниках и частичная либерализация интернет-свастики

Как мы уже сообщали, Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах, которыми будут наказываться интернет-компании за повторное нарушение российского законодательства. Уже сам по себе этот закон — целый пакет новых норм, которые повлияют на деятельность и поисковиков, и мессенджеров, и многих других сервисов. Однако это не единственный пакет новых поправок, которыми было ужесточено российское законодательство по части регулирования интернета и современных технологий. Президент дал путёвку в жизнь ещё целому ряду законов, которые тем или иным образом повлияют на права и свободы россиян в Сети, а также на использование современных технологий в нашей стране.

Президент подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяют список СМИ, к которым также относится этот статус. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Соответствующие поправки в закон о СМИ предложили внести сенаторы в начале ноября. Поправки поступили ко второму чтению законопроекта, который вводил штрафы за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами. Сенаторы предложили присваивать статус иноагента всем людям, которые распространяют материалы СМИ, признанных иностранными агентами, или же просто публикуют «предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы», получая при этом иностранное финансирование. Таким образом, под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в социальных сетях, хотя глава инфокомитета Госдумы Леонид Левин это всячески отрицает. Действие закона распространяется и на россиян, и на иностранцев.

В соответствии с законом, физлицо — иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.

После внесения поправок законопроект прошел все этапы принятия за несколько недель.

Кроме того, в соответствии с новыми поправками в законодательство, иностранные СМИ будут обязаны регистрировать юрлицо в России. Все СМИ — иноагенты будут должны ставить пометки об этом в своих публикациях. СМИ, учредителем которого является иноагент, также должны будут маркировать свои материалы. Распространение материалов без маркировки будет запрещено. Составлять списки СМИ — иноагентов и физлиц с этим же статусом будет Минюст.

СМИ, включенные в реестр иноагентов, должны будут учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года. Созданные позже СМИ будут обязаны делать это в течение месяца с момента внесения в реестр Минюста.

Кроме этого, Путин подписал «закон против Apple» — так в Сети называют закон об обязательной предустановке российских приложений на продающиеся в России гаджеты. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее инициативу критиковали производители и продавцы электроники: по их мнению, требования закона нарушают принципы международных договоров, а его исполнение приведет к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредила, что новый закон приведёт к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения, а также грозит усилением дезинтеграции внутри Евразийского экономического союза.

Telegram-канал «Нецифровая экономика» пишет — «нужно будет перед продажей обязательно предустанавливать на неизвестно какие смартфоны и смарт-ТВ неизвестно какие российские RU-приложения»:

«Когда говорят о коррупционной емкости того или иного закона, то имеют в виду, что чиновник имеет большие возможности по его трактовке, и это может дать ему дополнительный заработок. Интересно, сколько сейчас на черном рынке Арканара стоит место в том департаменте, который будет формировать список устройств и приложений».

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«С законом об обязательной предустановки российских приложений на смартфоны, smart tv и прочие устройства крайне странная история, — рассуждает журналист CNews Игорь Королёв. — Его идею вынашивал ФАС с прошлой весны, но на уровне правительства договорится не удалось, потом летом его провели в думу через депутата Сергея Жигарева и теперь, менее чем за один месяц, его приняли сразу во всех чтениях и получили подпись Президента! Откуда такая спешка? И как закон этот будет реализоваться? А, главное, зачем он вообще нужен? Ведь когда Google обижал «Яндекс» и ее давал производителям b-брендов предустанавливать приложения российской компании, ФАС смог с ними разобраться. Выглядит как желание ФАС получить новые административные полномочия. Но тогда не понятно, в честь чего их поддержали «наверху» и обеспечили столько быстрое прохождение их закона».

Законопроект о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты был внесен в Госдуму в июле. В ноябре он прошел третье чтение и был одобрен Советом Федерации. Согласно документу, перечень гаджетов, попадающих под это требование, и список программ, которые должны быть на них установлены, а также порядок их установки, определит Правительство. Авторы инициативы – Владимир Гутенев («Единая Россия»), Алексей Канаев («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил премьер Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняла ФАС.

Также Президентом подписан закон, позволяющий силовикам сбивать беспилотные средства, которые находятся в воздушном пространстве без разрешения. Изменения в закон уточняют полномочия по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» шести ведомств — ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки и ФСО. Для защиты жизни, здоровья и имущества людей, а также в случае проведения неотложных следственных действий или антитеррористических мероприятий, они смогут пресекать полет дронов.

«Федеральным законом устанавливаются цели и способы пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, полномочия руководителей федеральных органов исполнительной власти по определению порядка принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, а также право военнослужащих (сотрудников) на применение оружия и специальных средств в целях такого пресечения», — говорится на сайте Кремля.

Полиция сможет сбивать летающие аппараты, нелегально находящиеся на месте проведения массового мероприятия и прилегающей к нему территории. Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2019 года группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В ноябре поправки прошли третье чтение в нижней палате парламента.

Согласно действующему законодательству, за нелегальный запуск беспилотника нарушителю может грозит штраф от 50 тыс. (для физических лиц) до 300 тыс. руб. (для юрлиц). В случае причинения вреда здоровью в результате несанкционированного полета предусматривается штраф для физических лиц от 2,5 тыс., а для юридических — до 100 тыс. руб. В случае причинения смерти по неосторожности нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Путин также подписал закон, частично исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предполагает, что демонстрация нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма» и «отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Планируется также внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Как отметила одна из авторов данной инициативы председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, таким образом Госдума убрала «этот кусок абсурда из нашей жизни».

По ее словам, привлечение россиян к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката вызывали общественное раздражение, насмешки и издевательства в СМИ.

В мае сообщалось, что число случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики в России значительно выросло. Так, за 2018 год к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны виновными 54 и 256 граждан соответственно. Отмечалось, что это связано с тем, что в конце 2012 года статью 20.3 КоАП дополнили.

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