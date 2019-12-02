Пакет поправок о многомиллионных штрафах для интернет-компаний подписан Путиным

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который изначально вносился в Госдуму с целью увеличения штрафов для компаний, отказавшихся переносить данные российских пользователей на территорию РФ. Однако ко второму чтению в документ был внесён ещё целый ряд поправок, которые станут ощутимым рычагом давления на интернет-компании, в том числе поисковики и мессенджеры.

Закон устанавливает для интернет-компаний штраф от двух до шести миллионов рублей за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Кроме того, предусмотрены санкции за повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных.

Штрафы положены и за отказ организаторов распространения информации в интернете (хостинг-провайдеров, владельцев доменов и сайтов) предоставить уполномоченным госорганам при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий или работы по обеспечении безопасности РФ «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях».

Закон также предусматривает увеличенные штрафы для поисковых интернет-сервисов в тех случаях, когда они повторно нарушили действующие ограничения, в том числе направив пользователей на запрещенные сайты.

Отдельно вводятся и повторные штрафы за выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения суда, или копий заблокированных сайтов.

Кроме того, закон предусматривает штрафы в случае повторного нарушения мессенджером требований российского законодательства.

Возрастают и штрафы за повторные нарушения со стороны владельцев аудиовизуальных сервисов — так называемых онлайн-кинотеатров. Речь идет о трансляции телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в качестве СМИ.

Вводятся штрафы для тех, кто вновь допустил распространение призывов к терроризму и экстремизму посредством аудиовизуальных сервисов.

Ну и, как уже говорилось выше, закон увеличивает штрафы за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. За первое нарушение с юридических лиц могут взыскать от одного до шести миллионов рублей, за повторное — от шести до 18 миллионов.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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