Журналистов тоже планируют сделать иноагентами

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект №345523-7 о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — информационных агентов, сообщил журналистам председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Если документ будет принят, то российские власти смогут признавать иноагентами журналистов, сотрудничающих со СМИ-иноагентами, но законопроект не касается блогеров и российских публицистов, подчеркнул Левин:

«Я еще раз хочу обратить внимание в связи с тем, что появляется информация, что этот закон будет использоваться против блогеров, российских публицистов. Нет, коллеги, речь (об этом) не идет».

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Левин добавил, что действие закона будет «максимально избирательным».

Рекомендованный к принятию во II чтении законопроект Петра Толстого и ещё целого ряда депутатов предлагает вносить в списки «иностранных агентов» не только организации, но и частных лиц, а сотрудничающие с изданиями-иноагентами журналисты будут тоже признаваться иноагентами.

По словам Левина, ко второму чтению поступило 10 поправок. Согласно им, вести реестр СМИ — иностранных агентов будет Министерство юстиции, ранее ведомство занималось этим по указу президента. Закон в случае принятия наделит Минюст правом включать СМИ или исключать из реестра иноагентов. Решение ведомство будет принимать по согласованию с Министерством иностранных дел, отметил Левин.

Законопроект обязывает при цитировании материала или его части, взятого из издания-иноагента, указывать это.

На следующей неделе законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы. В I чтении законопроект был принят в январе прошлого года.

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