Предустанавливать российское ПО согласны уже четыре зарубежные компании

Huawei согласилась с требованием по предустановке на устройства российского ПО, сообщает РБК. В пресс-службе компании рассказали о стремлении «найти оптимальное решение для всех участников рынка». Там также отметили, что рады сотрудничеству с российскими разработчиками программного обеспечения.

С аналогичным заявлением выступили Xiaomi, Asus и Samsung Electronics. Так, в Xiaomi рассказали о приверженности соблюдению всех норм российского законодательства и установке дополнительного ПО в рабочем режиме в случае необходимости. В пресс-службе подчеркнули, что практика предустановки приложений от локальных разработчиков в компании уже тщательно отработана и активно применяется.

Тайваньский производитель ноутбуков Asus договорился с «Яндексом» о предустановке «Яндекс.Браузера» на все новые ноутбуки вендора в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Первая партия уже поступила в продажу, всего в ближайший год планируется выпустить около 660 тыс. таких устройств. При желании пользователь может удалить «Яндекс.Браузер».

Компания Samsung первой согласилась исполнять требования законодательства о предустановке российского программного обеспечения, писала РосКомСвобода. При этом в компании подчеркнули, что поправки к закону не повлияют на её планы по продолжению работы в России.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года. Перечень устройств, для которых наличие отечественного ПО станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство. На данный момент список пока не представлен.

Сейчас Минцифры обсуждает с американской Apple вопрос предустановки российского программного обеспечения на продукцию корпорации.

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