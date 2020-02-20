20.02.2020

Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» искусственного интеллекта

Документ, который представляет собой план по созданию регуляторных норм и требований, основан на разработанной в 2018 году стратегии ИИ

iskusstven_intellect_EU  

Еврокомиссия предложила правила для использования искусственного интеллекта (ИИ). При внедрении в сферах с высокой степенью риска, таких как здравоохранение и транспорт, системы искусственного интеллекта должны быть прозрачны, чтобы их можно было бы подчинить контролю со стороны человека, заявили в ведомстве при представлении документа под необычным названием «Белая книга об искусственном интеллекте — европейский подход к совершенству и доверию».

«На фоне жестокой конкуренции на мировом уровне необходим солидный европейский подход, основанный на европейской стратегии ИИ, представленной в апреле 2018 года», — сказано в документе.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), «цифровая Европа» должна стать «открытой, честной, разнообразной и демократической». Так, приложения высокой степени риска, которые могут иметь последствия для прав человека, должны тестироваться и сертифицироваться до поступления на европейский рынок.

Глава Еврокомиссии уверена, что такие технологии могут иметь жизненно важное значение целом в ряде секторов, включая здравоохранение, сельское хозяйство и энергетику, а также могут помочь Европе достичь своих целей.

«ИИ должен служить людям, поэтому ИИ должен всегда соотноситься с правами человека. Вот почему принципиальные решения должен принимать человек. ИИ с высоким уровнем риска […] который потенциально может угрожать правам человека, должен быть проверен и сертифицирован, прежде чем он попадет на наш единый рынок», — заявила фон дер Ляйен.

Власти ЕС будут выявлять нарушения прав человека продуктами, использующих искусственный интеллект, и в случае несоответствия требованиям будут наложены санкции. Общий план регулирования ИИ будет вынесен на общественное обсуждение, а законопроект будет готов к концу нынешнего года.

Также будут разработаны регуляторные нормы для использования данных в целом, которые затронут такие крупные компании, как Facebook, Google и Amazon. В ЕС могут потребовать от интернет-гигантов делиться частью информации со своими местными конкурентами.

.
don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Переключиться на старую версию