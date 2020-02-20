Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» искусственного интеллекта

Еврокомиссия предложила правила для использования искусственного интеллекта (ИИ). При внедрении в сферах с высокой степенью риска, таких как здравоохранение и транспорт, системы искусственного интеллекта должны быть прозрачны, чтобы их можно было бы подчинить контролю со стороны человека, заявили в ведомстве при представлении документа под необычным названием «Белая книга об искусственном интеллекте — европейский подход к совершенству и доверию».

«На фоне жестокой конкуренции на мировом уровне необходим солидный европейский подход, основанный на европейской стратегии ИИ, представленной в апреле 2018 года», — сказано в документе.

🇪🇺 La Comisión publica hoy este importante Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial con posibles políticas europeas en la materia. Se desarrolla sobre la base de la Estrategia de IA publicada en abril de 2018. https://t.co/FVCzQ6KErQ — Diego Mourelle (@Diego_Mourelle) February 19, 2020

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), «цифровая Европа» должна стать «открытой, честной, разнообразной и демократической». Так, приложения высокой степени риска, которые могут иметь последствия для прав человека, должны тестироваться и сертифицироваться до поступления на европейский рынок.

Глава Еврокомиссии уверена, что такие технологии могут иметь жизненно важное значение целом в ряде секторов, включая здравоохранение, сельское хозяйство и энергетику, а также могут помочь Европе достичь своих целей.

«ИИ должен служить людям, поэтому ИИ должен всегда соотноситься с правами человека. Вот почему принципиальные решения должен принимать человек. ИИ с высоким уровнем риска […] который потенциально может угрожать правам человека, должен быть проверен и сертифицирован, прежде чем он попадет на наш единый рынок», — заявила фон дер Ляйен.

Власти ЕС будут выявлять нарушения прав человека продуктами, использующих искусственный интеллект, и в случае несоответствия требованиям будут наложены санкции. Общий план регулирования ИИ будет вынесен на общественное обсуждение, а законопроект будет готов к концу нынешнего года.

Также будут разработаны регуляторные нормы для использования данных в целом, которые затронут такие крупные компании, как Facebook, Google и Amazon. В ЕС могут потребовать от интернет-гигантов делиться частью информации со своими местными конкурентами.

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