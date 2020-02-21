Россия в прошлом году просила GitHub удалить контент восемь раз

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2019 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого.

Starting a startup, or already in the thick of it? Getting off the ground can be challenging but there are resources out there to help. GitHub Enterprise is now available in the @msft4startups program, learn more at https://t.co/2yCs9syu7R — GitHub (@github) February 19, 2020

В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2019 году GitHub получил 1762 требования о блокировке и 37 опровержений от владельцев репозиториев. Для сравнения, в 2018 году поступило 1799 запросов о блокировке, в 2017 году — 1380, в 2016 году — 757, в 2015 году — 505, а в 2014 году — 258.

От государственных служб поступило 16 требований удаления контента, из которых 8 было получено из России, 6 из Китая и 2 из Испании (в прошлом году было 9 запросов, все они из России). Запросы охватывали 67 проектов, связанных с 61 репозиторием. Дополнительно было получен один запрос из Франции, связанный с блокированием 5 проектов из-за нарушения локального законодательства по предотвращению фишинга.

Требования об удалении контента из РФ связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями (фиктивный инвестфонд). Один запрос был связан с блокировкой online-анонимайзера thesnipergodproxy. В этом году уже поступило 6 запросов на блокировку от Роскомнадзора, 4 из которых связаны с блокировкой шуточной инструкции по суициду, а в двух запросах пока не раскрыты данные о репозиториях.

По состоянию на октябрь 2019 года, отмечает сервис, семьдесят компаний по всему миру опубликовали отчёты о прозрачности, но в то же время многие постепенно отказываются от предоставления подобной отчётности, особенно когда это касается запросов правительств на получения информации о пользователях.

«Тем не менее, мы по-прежнему видим растущий интерес к модерации контента, особенно когда и почему компании удаляют информацию со своих платформ, — заявляет GitHub. — Как мы объясняли в прошлом году, модерация контента может вызывать проблемы со свободой выражения независимо от того, начинается ли она с правительства или с пользователя. Прозрачность в отношении политики удаления контента и максимально узкое ограничение удаления контента входят в число рекомендаций эксперта Организации Объединенных Наций по свободе слова».

В частности, GitHub продвигает прозрачность следующим образом:

Привлекает пользователей к разработке политик сервиса;

Объясняет причины для принятия политических решений;

Уведомляет пользователей, когда приходит необходимость ограничения содержания [контента], объясняя свои доводы;

Предоставляет пользователям возможность для обжалования удаления своего контента;

Публично публикует запросы на удаление, размещая их в реальном времени в общедоступном хранилище.

GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. 109 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (100 криминальных дел и 9 гражданских), 92 — судебных постановлений и 30 ордеров на обыск. 95.9% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 4.1% по гражданским искам. Удовлетворено 165 запросов из 218, в результате чего раскрыты сведения о 1250 учётных записях. Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 6 раз, так как оставшиеся 159 запросов были снабжены предписанием о неразглашении информации.

«В то время как некоторые компании постепенно отказываются от отчетов о прозрачности, GitHub по-прежнему привержен поддержанию открытости и содействию свободе выражения как неотъемлемой части нашего отношения к пользователям. Ключевым примером этого является то, как мы минимизировали объем раскрываемых нами данных или объем контента, который мы удаляем, насколько это возможно с юридической точки зрения», — подытоживает GitHub.

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