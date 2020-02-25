Рунет стал ещё более суверенным

Вступило в силу постановление Правительства, в котором прописаны правила установки и эксплуатации специального оборудования для блокирования возможности отключения Интернета в России. Как заявляет Telegram-канал «Телеком-ревью», это последний подзаконный акт по «суверенному Рунету».

Постановление направлено на «устойчивую работу Интернета в России» и связано с принятым недавно законом о суверенном интернете. Этот закон создаёт независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования Интернета. Авторы документа уверены, что в условиях антироссийских санкций необходимо принимать меры для долгосрочной и устойчивой работы Интернета в нашей стране независимо от зарубежных серверов.

Закон определяет правила маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением. Появляется возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. В документе определены трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцев, операторов связи, обязывают при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Согласно закону, на сетях связи можно устанавливать технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Эти устройства должны обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но и путём запрета пропуска проходящего трафика.

В постановлении определены правила установки, эксплуатации и модернизации специального оборудования для блокирования возможности отключения Интернета в России. Этим будет заниматься специально уполномоченная служба по обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств при Роскомнадзоре совместно с уполномоченным представителем оператора связи.

Также вступили в силу правила централизованного управления сетью связи общего пользования, которыми, напомним, были определены в том числе виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования.

«Окончательно рунет будет защищен (или зачищен) после производства, сертификации и безвозмездной выдачи технических средств противодействия угрозам и их установки (всё — за счет госбюджета) на узлах связи операторов», — резюмирует «Телеком-ревью».

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