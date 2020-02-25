Китай ужесточает контроль информации о коронавирусе

Массовые протесты в интернете и их подавление в Китае не новы. Так, недавно хэштег «Я хочу свободы слова» в соцсети Weibo в течение нескольких часов после смерти доктора Ли Вэньляна, распространявшего информацию о заболевании и получившего за это предупреждение от полиции, собрал два миллиона сообщений. Их удалили на следующий день.

Однако сейчас репрессии фокусируются на отдельных и иногда совершенно безобидных постах и сообщениях. Портал Vice приводит несколько примеров.

Один из них – история китайца, отдыхавшего в Калифорнии и делившегося через WeChat информацией о коронавирусе с семьей, оставшейся дома. Он считает, что китайское правительство заставило четырех его друзей спросить о его местонахождении в США. Также ему пришло предупреждение от WeChat, что кто-то в Шанхае пытается получить доступ к его аккаунту.

China monitors WeChat and Twitter to silence critics https://t.co/0XP4rN2rWg pic.twitter.com/053D59tBC1 — Web24 News (@Web24News) February 25, 2020

Другой человек рассказал, что представители Министерства государственной безопасности посетили его дом после комментария твита с критикой того, как китайское правительство справилось с распространением вируса. Они назвали его ответ нападением на Коммунистическую партию Китая, конфисковали телефон для сбора улик и заставили написать заявление о том, что он не будет повторять так называемую угрозу. Агенты рассказали, что нашли его адрес по номеру телефона, привязанному к его аккаунту в Twitter, который, в свою очередь, сопряжен с его профилем в правительственной базе данных.

Напомним, в Китае Twitter официально заблокирован, но это не мешает местным властям использовать его в своих целях. К примеру, во время беспорядков в Гонконге правительственные тролли подняли волну пропаганды, в которой дискредитировали как сам протест, так и его участников. То же самое происходило в Facebook, также заблокированном на территории КНР.

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