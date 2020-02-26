Цифровизация школ и медпунктов откладывается из-за отсутствия компьютеров

Несколько участников телекоммуникационного рынка, заключивших контракты с Минцифры, рассказали «РБК», что в некоторых регионах возникли проблемы с подключением к интернету фельдшерско-акушерских пунктов, школ и других социально значимых объектов.

Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика», до 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. К таким объектам, в частности, относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных, полиции, объекты Росгвардии. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов.

Из 100 000 объектов программы планировалось подключить 26 000 в 2019 г., 32 000 – в 2020 и 42 000 – в 2021.

По итогам 2019 г. Минцифры отчиталось о подключении 17 700 объектов.

Причиной такого отставания источники назвали несогласованность в сроках проведения тендеров на приобретение оборудования и его подключения к интернету — они проводятся в рамках разных подпрограмм.

«Часть объектов физически оказалась не готова потреблять услуги доступа в интернет: в некоторых школах отсутствует внутренняя кабельная разводка, в фельдшерско-акушерских пунктах нет компьютеров», — объяснил собеседник РБК, знакомый с ситуацией.

В 18 регионах представители учреждений, куда проведен интернет, отказались от подписания актов оказания услуг по передаче данных. У них не установлено оборудование для доступа в интернет и пользования сетью, и, соответственно, они не потребляли услугу.

По словам представителя министерства, Минцифры оплачивает операторам трафик передачи данных, обеспечение объектов автоматизированными рабочими местами не предусмотрено. «Это обязанность субъектов России, о чем ведомство уведомляло их», – сказал собеседник РБК.

Источник, близкий к Минкомсвязи, добавил, что оплата трафика при отсутствии техники является нецелевым использованием средств. Об этом ранее предупреждала Счетная палата.

Многие фельдшерские пункты не успели провести торги на приобретение компьютеров. На объектах нет условий для установки и подключения оборудования, обеспечения его сохранности и работоспособности. В школах отсутствует инфраструктура для локальных сетей вне кабинетов информатики.

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