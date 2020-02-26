Путин: в интернете действуют различные радикальные группы

Владимир Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотики, а также правительству и Госдуме — вернуться к вопросу обсуждения уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

«Обращаю ваше внимание совместно с Роскомнадзором, МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики. Кроме того, прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Также он призвал оперативников работать с трудными подростками, с группами риска и общественными и религиозными организациями.

Президент обратил внимание правоохранителей на то, что в интернет-пространстве действуют различные радикальные группы, «пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений».

Он подчеркнул, что организаторы и подстрекатели подобных формирований должны нести заслуженное наказание. Также он поручил тщательнее обезопасить детские и образовательные учреждения.

Путин упомянул и про экстремизм:

«Актуальной задачей для МВД остается противодействие экстремизму. Да, в прошлом году числ преступлений экстремистской направленности уменьшилось почти вдвое. Однако, конечно, это не повод для самоуспокоения. На МВД лежит особая ответственность на сохранение стабильности в обществе».

.

.



.

.