Провайдер sms-рассылок фильтрует по слову «Путин»

Провайдер массовых рассылок TeraSMS заблокировал смс-оповещение для членов партии «Яблоко» с призывом прийти на Марш Немцова в Москве из-за упоминания фамилии Владимира Путина.

Провайдер СМС-рассылок Terasms заблокировал рассылку «Яблока» о «Марше Немцова» из-за слова «Путин». Об этом «МБХ медиа» сообщил член федерального бюро партии Кирилл Гончаров. «Чтобы рассылка ушла, необходимо убрать данное слово», — заявили в Terasmshttps://t.co/IxDJEVKWUR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 26, 2020

Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на члена федерального бюро «Яблока» Кирилла Гончарова.

Как нам остановили рассылку с приглашением на Марш Немцова из-за слова «Путин»Сделали смс-оповещение для членов Яблока… Gepostet von Кирилл Гончаров am Mittwoch, 26. Februar 2020

По его словам, в партии хотели сделать рассылку на 1200 человек для членов московского отделения. «29 февраля — шестой по счету Марш Памяти Бориса Немцова. Наши требования: Свободу политическим заключённым и Нет путинским поправкам в Конституцию. У Яблока будет своя колонна. Сбор участников в 13:00. Место: метро Пушкинская. Страстной бульвар. До встречи!», — говорилось в сообщении.

Однако через 20 минут после отправки сообщений авторам написал представитель провайдера и сообщил, что рассылка партии заблокирована. «Мы решили уточнить в чем причина. Нам ответили, что причина в слове „Путин“, которое надо убрать», — сказал Гончаров.

«Данная рассылка была отбита нашим фильтром по слову „Путин“. Чтобы рассылка ушла необходимо убрать данное слово из текста», — заявили в Terasms.

Провайдер СМС-рассылок Terasms заблокировал рассылку «Яблока» о «Марше Немцова» из-за слова «Путин». Об этом «МБХ медиа»… Gepostet von Анна Ленникова am Mittwoch, 26. Februar 2020

Рассылку удалось осуществить только после того, как «крамольное слово» исчезло из текста.

Марш Немцова пройдет в нескольких городах России в субботу, 29 февраля. В Москве городские власти согласовали шествие, а вот в Санкт-Петербурге чиновники отказали в согласовании шествия. Поводом для отказа стало то, что в своей заявке петербургские активисты указали аббревиатуру РФ, а чиновники сообщили, что не понимают, о чем идет речь.

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