Депутаты предлагают сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил поправки в ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), усиливающие ответственность за распространение наркотиков через интернет. Изменения, собственно, введут в УК использование информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет) как дополнительный квалифицирующий признак при совершении преступления.

Законопроект предлагает ужесточить ответственность путем повышения нижнего порога санкции до 12 лет лишения свободы (в данный момент максимальное наказание по статье 230 УК составляет 15 лет). Председатель комитета Василий Пискарев заявил, что ужесточение «необходимо, поскольку интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния».

Ранее о необходимости ГД «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете» заявил Президент РФ Владимир Путин. Новый законопроект теперь рассмотрят Правительство и Верховный суд. Они дадут на него официальные отзывы.

.

.

.