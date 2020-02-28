Учёные РАН пожалуются на Илона Маска в ООН

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

Российская академия наук присоединилась к жалобам на Starlink. Астрофизик Николай Самусь заявляет, что до 40% астрономических снимков засветятся из-за отражения спутниками солнечного света. РАН рассматривает возможность подачи жалобы в ООН. pic.twitter.com/BYurCfR1KV — Илон Маск (@elonmusksu) February 28, 2020

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона «На службе у войны».

Спутники, считают российские учёные, будут ухудшать астрономические снимки. 30-40% фотографий будут засвечены из-за отражения света Солнца космическими аппаратами.

Самусь подчеркнул, что мнение РАН поддерживает Европейское астрономическое общество и португальские специалисты. Они выступают за ограничение больших систем спутников.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая должна обеспечивать жителей всей планеты скоростным интернетом. Реализовывать проект начали в феврале 2018 года. Планируется, что в сети будет около 12 тысяч спутников.

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