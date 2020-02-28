28.02.2020

Учёные РАН пожалуются на Илона Маска в ООН

По их мнению, развертываемая бизнесменом система из тысяч спутников Starlink ухудшит астрономические снимки - 30-40% фотографий будут засвечены из-за отражения света Солнца космическими аппаратами

Zhaloba na Maska  

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона «На службе у войны».

Спутники, считают российские учёные, будут ухудшать астрономические снимки. 30-40% фотографий будут засвечены из-за отражения света Солнца космическими аппаратами.

Самусь подчеркнул, что мнение РАН поддерживает Европейское астрономическое общество и португальские специалисты. Они выступают за ограничение больших систем спутников.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая должна обеспечивать жителей всей планеты скоростным интернетом. Реализовывать проект начали в феврале 2018 года. Планируется, что в сети будет около 12 тысяч спутников.

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