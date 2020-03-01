Подписан закон, разрешающий демонстрацию экстремистской символики без пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 01.03.2020 № 31-ФЗ, который отменяет штрафы за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики, если она не является пропагандой. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 20.3 КоАП, которая запрещает пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики.

Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологий».

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