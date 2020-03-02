Запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам откладывается

Минцифры не удалось согласовать проект постановления правительства о введении с 1 марта бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, сообщил собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Этот документ (копия есть у “Ъ”) замминистра Олег Иванов в начале февраля направил в Минфин, Минэкономики, Минюст, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор и Россвязь с просьбой согласовать в трехдневный срок. Принять постановление планировалось не позднее 1 марта.

Минфин и ФАС раскритиковали документ. По данным источника, антимонопольная служба указала на невозможность ограничения права операторов по приостановке доступа из-за неоплаты при помощи постановления, потому оно закреплено в федеральном законе. Также ведомство предложило исключить из постановления предложение о возмещении затрат на доступ к коммерческим социально-значимым ресурсам, потому что их перечень ещё не определён.

Минфин пожаловался, что текущий проект постановления увеличит нагрузку на бюджет и приведёт к сокращению налоговых поступлений от операторов. Они считают, что за счёт проекта снизятся доходы бизнеса.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ также подготовила собственное заключение, которое получил «Коммерсантъ». Организация предложила сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при обеспечении доступ к социально-значимым ресурсам. По их мнению, изменение требований нужно обеспечивать при помощи федерального закона, а возмещение потерь — путём изменения Бюджетного кодекса.

Согласно текущему плану, Минцифры планирует подготовить к 1 июля проект о возмещении операторам расходов на обеспечение доступа к коммерческим социально-значимым сервисам, а к сентябрю — утвердить порядок ведения реестра этих ресурсов. Ведомство оценивает затраты операторов в 5,7 миллиарда рублей ежегодно, но интернет-компании назвали другую сумму — 150 миллиардов. Оценки объёмов возмещения разнятся из-за того, что, предположительно, Минцифры посчитало траффик только государственных сервисов, а операторы включили в этот перечень соцсети и другие ресурсы.

Как пишет владелец «Эшер II» Филипп Кулин, документ Минцифры сразу подавался с нарушением необходимых процедур:

«Все нормативы органов власти должны проходить процедуру размещения. Кроме исключительных случаев — госбезопасность, гостайна, СРОЧНОЕ поручение Президента и, простите, Цифровая Экономика. Нормативы, затрагивающие отношения в области бизнеса должны ещё подвергаться оценке регулирующего воздействия с тремя степенями регулирующего воздействия. От этого зависит пакет сопроводительных документов и срок обсуждения. Новые обязанности — высокая степень, полное заполнение документов, размещение на 20 рабочих дней для обсуждения. А ещё и бюджет — согласование с Минфином. Даже в теории это не укладывалось в 1 месяц».

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Кулин считает, что у такого правового нигилизма, ставшего уже настоящим трендом, «есть имена»: «Это давний наш знакомый замминистра цифры генерал в отставке товарищ Олег Иванов (ему приписывают авторство «ковровых блокировок») и новый игрок — замминистра цифры, бывший сенатор, училка русского и магистр юриспруденции Людмила Бокова (с суверенным пониманием права)». Также глава «Эшер II» сетует, что сложившаяся ситуация продолжается уже два года.

В целом же в инициативе сделать бесплатным доступ к социально значимым ресурсам бесплатным он не видит минусов: «Она вполне реализуема, безвредна и в каких-то случаях полезна. Цена преимуществ и цена затрат завышаются в разы всеми сторонами», однако одна из опасностей кроется в нарушении сетевого нейтралитета. «Это не опасно в нормальном климате (сферическом в вакууме), — рассуждает Кулин, — но в ситуации, когда у нас госорганы позволяют себе на явные компьютерные инциденты давать оценку: «Это не задело системообразующие сайты», — я бы не стал усиливать эту неправовую позицию».

«Eщё одна опасность — «кумовство», будем называть вещи своими именами. Я уже слышал что-то про ВКонтакте в списке социально значимых ресурсов, или вот, по утверждению «Ъ», магистр юриспруденции Людмила Николаевна что-то говорила, не поверите — про Яндекс.Такси», — подытоживает эксперт.

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