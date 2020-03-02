«Яндекс.Такси» предоставляет данные силовикам. В реестре «по слежке» этого сервиса нет

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу историй поездок своих пользователей силовикам. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря компании Натальи Рожковой на запрос «Медиазоны». Как рассказала Рожкова, сервис обязан предоставлять данные по официальным запросам правоохранительных органов:

«Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь».

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Ранее Baza опубликовала показания экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Ляховец уточнял, что узнал адрес журналиста, запросив историю поездок Голунова в «Яндекс.Такси».

Примечательно, в реестр организаторов распространения информации непосредственно сам сервис не внесён — там находятся почта, файлохранилище, а также локализационный сервис «Яндекс.Район», а это значит, что «Яндекс.Такси» имеет право не предоставлять правоохранителям никаких данных.

То есть федеральными законами 97-ФЗ и 374-ФЗ, которые налагают на участника реестра ОРИ обязательства при первом требовании предоставлять данные о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю переписку, голосовые и видео-сообщения, «Яндекс.Такси никак не связано. Поэтому инициатива сервиса пойти на такое неформальное сотрудничество вызывает множество вопросов, особенно с учётом выяснения обстоятельств, благодаря которым удалось узнать, что такое сотрудничество имеет место.

Напомним, журналиста Ивана Голунова московские полицейские задержали прошлым летом, обвинив его в сбыте наркотиков. Достаточно быстро выяснилось, что дело против него было сфабриковано. После резонанса в СМИ и волны общественного возмущения журналист был отпущен на свободу, обвинения с него сняты, и теперь он проходит как свидетель уже по делу, возбуждённому против следивших за ним полицейских. Есть все основания полагать, что дело на него было заведено в отместку за его журналистские расследования.

Недавно экс-полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против Ивана Голунова, признал вину, дал показания против своего начальника Игоря Ляховца. После этого Коновалова перевели под домашний арест.

И здесь возникает вопрос — кого намеревались «спасти» владельцы «Яндекс.Такси», предоставляя данные на журналиста полицейским, руководствующимся сомнительными интересами в его отношении?

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UPD.

Мы получили разъяснение от «Яндекса» по данной ситуации с передачей пользовательских данных правоохранительным органам, публикуем его без купюр:

«Согласно действующему законодательству Российской Федерации, включая ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»,Федеральному закону от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ч. 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ, все организации обязаны предоставлять данные правоохранительным органам на основании запроса, оформленного в установленном законом порядке. Эти нормы касаются и нашего сервиса. Мы отвечаем только на запросы, оформленные и переданные в юридическую службу Яндекс.Такси в строгом соответствии с законом. Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, имени человека, является ли он подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Запросы содержат, например, мобильный телефон или ID пользователя. Подчеркнем, что на запросы, которые не соответствуют закону, мы не отвечаем. Также мы не отправляем данные по электронной почте, по телефону и в мессенджерах», — пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

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