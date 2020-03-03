Роскомнадзор бомбит «Цифровой Океан»

В Роскомнадзоре осуществили очередной налёт на большие пулы IP-адресов. На этот раз под ковровые бомбардировки попали три DNS-сервера американского провайдера облачных услуг DigitalOcean.

Первым внесение IP-адресов данного сервиса в реестр заблокированных сайтов заметил создатель канала «Эшер II» Филипп Кулин:

«Есть такой популярный облачный сервис — DigitalOcean. Для удобства в него входит дополнительная услуга DNS. Роскомнадзор только что заблокировал несколько NS-серверов DigitalOcean по «телеграмовскому резиновому» решению Генпрокуратуры».

.

DigitalOcean входит в инфраструктурную сеть Cloudflare. Если чьи-либо домены располагаются на DNS DigitalOcean в России, то с их доступностью долгое время могли быть проблемы.

Блокировка осуществлялась по статье 15.3 федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая позволяет ограничивать доступ к ресурсам, призывающим к беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, а также распространяющим фейки под видом достоверных новостей.

Но в данном случае речь шла именно о блокировке по «делу Telegram», поскольку решение Генпрокуратуры датировано апрелем 2018 года, а в реестре оно собрало самые разные ресурсы и IP, в том числе прокси, VPN и анонимайзеры. В целом по нему собрано более 80 тысяч сайтов.

По мнению главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, Роскомнадзор в данном случае перешагнул очередную красную линию, и его действия можно характеризовать как нарушение статьи 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей».

РКН как-то совсем берега потерял. Блокировка DNS-серверов — вполне ст. 274 УК РФ — Vladimir Kharitonov (@v_x) March 2, 2020

Все три сервера потом были вынесены из реестра, затем почему-то снова внесены, но на данный момент они оттуда исключены.

Кулин предполагает, что случилось частичное «подмешивание» маршрутной информации. «Но такое бы скорее всего заметили независимые системы мониторинга. Я как-то писал уже, что «подмешивание» маршрутов является острой проблемой. Но до неё «государевым защитникам интернету» нет дела. Ведь разрушительные репости и твиты не ждут!» — отмечает эксперт.

«В данном случае — по «резиновому постановлению» заблокировали абсолютно технический адрес. Нипочему. Просто потому что могут», — категоричен исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, называя происходящее «коррупцией и профанацией»:

«Совершенно очевидно, что на техническом адресе ns-серверов никакой «запрещенной информации» нет и быть не может. А в блокировку этот адрес попал, скорее всего, просто потому, что <профан>, который вносит адреса в реестр, не понимает, что он делает. И это во всем так. Представьте просто себе, каким <неучем> надо быть, чтоб по «резиновому постановлению» внести в реестр DNS-сервер? Вот именно — законченный, клинически безграмотный <невежда>».

.

«Возможно, кто-то «подмешал» данные, зная где их прослушивают, — рассуждает Кулин. — Мы не знаем как работает «прослушка» и соответственно не знаем точно, как можно «подмешать». Но кто-то может и знает, или догадался. Посылал что-то похожее в никуда. А на ns3 возможно оно ещё и ответило правильно. В любом случае, кто-то опять подёргал за усы автоматику Роскомнадзора».

.

.

.