Иск о незаконном использовании технологии распознавания лиц в Москве отклонён судом

Тверской районный суд отклонил иск политика Владимира Милова и юриста Алёны Поповой к ДИТ и ГУ МВД Москвы о незаконном использовании технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения на митинге 29 сентября 2019 года. Административное производство прекращено со ссылкой на решение Савеловского районного суда по предыдущему иску Поповой.

Представитель истцов в ходе судебного заседания заявил о подлоге документов, так как представители ДИТ вручили юристу уведомление о получении Поповой письма, которое она не могла получить в начале марта в Москве. Также он ходатайствовал об отложении заседания до возвращения Поповой в Россию. Попова через систему ГАС «Правосудие» подавала возражение о рассмотрении дела без её присутствия. Однако суд все ходатайства отклонил.

Представители ответчика, в свою очередь, ходатайствовали о прекращении дела, ссылаясь Савеловского суда по аналогичному иску Поповой, тогда суд постановил, что применение технологии распознавания лиц является законным и не нарушает права и свободы гражданки Поповой.

В январе текущего года Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции, отклонившего первый иск Поповой, который она подавала совместно с РосКомСвободой.

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