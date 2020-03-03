Twitter принес в суд жалобу на штраф за отказ локализовать данные

Представители Twitter обжаловали решение московского суда, оштрафовавшего соцсеть на 4 миллиона рублей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук:

«На постановление мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 13 февраля о признании виновным иностранного юридического лица «Твиттер Инк.» (Twitter Inc.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поступила жалоба от защитника Михеенковой М.А. Рассмотрение указанной жалобы в судебном заседании назначено на 16 марта».

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Ранее мировой суд признал сервис виновным в неисполнении требования перенести данные российских пользователей на серверы на территории России. Адвокат компании, который в суд не пришел, при составлении административного протокола в Роскомнадзоре указывал на отсутствие состава правонарушения, поскольку сервис не является оператором данных.

На такую же сумму в тот же день был оштрафован Facebook.

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