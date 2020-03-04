Роскомнадзор и Генпрокуратура заблокируют сайты с фейковыми новостями о коронавирусе

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Генпрокуратура направила в РКН требование, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности — во «ВКонтакте» и Facebook. Все они связаны с распространением новой инфекции.

«Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли, — отмечает Роскомнадзор. — В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам».

«ВКонтакте» между тем объявило о блокировке вводящей в заблуждение пользователей информации, касающуюся якобы массового распространения вируса. Как пояснил представитель соцсети, в компании осведомлены об инициированном компанией Group-IB расследовании в связи с фейковыми сообщениями.

«Мы связались с Group-IB для дополнительного изучения отчёта компании», — заявил представитель «ВКонтакте».

Специализирующаяся на расследовании киберпреступлений Group-IB начала выяснение обстоятельств распространения информации про масштабное заражении москвичей коронавирусом. По результатам исследования стало известно, что в соцсетях и мессенджерах массово распространялась информация о якобы уже 20 000 заболевших россиянах. Сотрудники «Ведомостей» также получили от знакомых подобные сообщения – как через Telegram, так и через WhatsApp. Всего эксперты Group-IB зафиксировали 9500 таких постов и сообщений.

Предположительно, цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. «Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом», — говорится в заявлении гендиректора компании Ильи Сачкова.

Чаще всего фейки распространяются встревоженным женским голосом. Так, одна из авторов сообщения обращается к некоей «Настёне», которая якобы работает в правительстве и рассказывает о том, что узнала «достоверную информацию» от подруги, чья подруга работает помощником депутата. Женщина советует «закупать консервы, маски и никуда особо не вылазить» из-за «эпидемии в городе».

Другая девушка, обращается к «Леночке» и пытается «уберечь всех-всех-всех своих дорогих людей». По ее словам, правительство якобы не хочет информировать граждан о происходящем, поэтому нужно максимально передавать «более чем достоверную информацию» о массовой эпидемии. В качестве источника информации девушка называет итальянские СМИ, но тщательная проверка источников на итальянском языке не дает ни одного сообщения об эпидемии коронавируса в России.

Третий фейк распространяют от имени доктора медицинских наук экс-министра здравоохранения Казахстана Жаксылыка Доскалиева, который якобы рекомендует лечиться от коронавируса чесноком.

Для распространения фейков о вирусе во «Вконтакте» были использованы боты и «вбросы» в мессенджерах. Сообщения таргетировались на самую восприимчивую аудиторию, пишет Group-IB, – чаты родителей школьников и дошкольников, форумы мам и т.д. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков информационной атаки, отметили в компании.

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность отправлять сообщение до 5 чатов одновременно с целью избежать распространения фейковых постов о коронавирусе, сообщил российским СМИ представитель компании. «Мы поддерживаем обучающие меры совместно с государственными органами и институтами гражданского общества по всему миру», — сказал он.

За распространение паники, связанной с коронавирусной инфекцией, надо наказывать, фактически коронавирус не страшнее, чем грипп, заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль:

«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать».

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Вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа, чтобы посеять панику, заявил президент Владимир Путин со ссылкой на доклады ФСБ.

«Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит», — заявил он на совещании с членами правительства.

«Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», — сказал президент.

Чтобы с этим бороться можно только вовремя предоставлять гражданам «всеобъемлющую и достоверную информацию», считает он.

До этого замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе.

Установлены несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.

На портале Мэра и Правительства Москвы открылся специальный раздел. Об этом «Эху Москвы» сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Всю официальную информацию можно получать оперативно в режиме онлайн. В разделе будет обновляться счетчик заболевших в городе. Также там представлен набор карточек с полезными советами и доступно объясняется, что такое коронавирус.

Также Немерюк опроверг информацию в соцсетях о якобы закрытии цветочных магазинов в Москве к 8 Марта в связи с угрозой распространения коронавируса. «Все магазины, а их в Москве более 2,5 тысячи, которые реализуют цветы, конечно, готовятся к 8 Марта и будут работать все дни без выходных. Поэтому призываю всех мужчин прийти и купить цветы своим любимым», – сказал Немерюк.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сообщения о сокрытии настоящего количества случаев заражения коронавирусом в России не соответствуют действительности.

«В последнее время в социальных сетях появляется фейковая информация о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить, что это не соответствует действительности», – приводит ТАСС ее слова.

Также Голикова добавила, что ситуация с COVID-19 находится под контролем оперативного штаба и правительства РФ. Кроме того, в регионах проводится строгая работа по профилактике.

Вице-премьер сообщила, что на территории РФ было зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Еще трое россиян были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.

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