ФНС заблокировала сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere

Федеральная налоговая служба России заблокировала доступ к сайту профессиональной киберспортивной организации Natus Vincere (Na`Vi). При попытке перейти на страницу появляется следующее сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основе Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 49-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сайт NAVI также пропал из поисковой системы Яндекс.

Первые жалобы на проблемы с доступом к сайту от пользователей появились еще 3 марта. Это совпадает с датой первого внесения в реестр, но пока только одной страницы сайта, где рассказывается о том, что титульным партнёром Natus Vincere стала букмекерская контора 1xBet:

reestr.rublacklist.net/record/2122557/

В настоящий момент статья с сайта удалена.

Напомним, российская налоговая имеет полномочия вносить в реестр запрещённых сайты с азартными играми, а также те, на которых размещается реклама букмекерских организаций — в своё время РосКомСвобода рассказывала о том, как ФНС ограничивает доступ к сайтам онлайн-кинотеатров и других порталов с развлекательным видеоконтентом.

Очевидно, партнёрство с 1xBet в итоге стало причиной полной блокировки украинского киберспортивного сайта:

reestr.rublacklist.net/record/2133196/

Данная букмекерская контора, судя по всему, запрещена в России. Все её сайты и «зеркала» блокируются с 2014 года российскими налоговиками, в том числе и по маске.

Natus Vincere — достаточно известная в киберспортивной среде мультигейминговая организация, существующая с 2009 года. Играют за неё не только украинцы, но и граждане других стран. В настоящее время имеет подразделения (составы) по Dota 2, CS:GO, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six Siege и Quake Champions. Она стала обладателем множества наград за победы в киберспортивных соревнованиях, контактирует с российскими киберспортсменами.

Летом 2011 года состав команды по Dota 2 стал лучшим на турнире The International 2011, обыграв в финале китайскую команду EHOME и выиграв $1 000 000 за первое место. Кроме этого, важнейшими для организации победами стали победа шведского легионера Себастьяна «Ostkaka» Энгвалла на чемпионате мира по Hearthstone в 2015 году, а в 2018 году состав по Paladins выиграл турнир Paladins World Championship 2018, став чемпионом мира по данной игровой дисциплине.

Совсем недавно команда Na`Vi выиграла IEM Katowice 2020. За первое место украинский коллектив получил 250 тысяч долларов призовых.

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